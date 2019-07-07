Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, dünyanın en güzel kadınlarını listesini açıkladı. Listede 5 Türk isim yer aldı. İşte dünyanın en güzel kadınları...
99-Keira Knightley
98- Doutzen Kroes
97- Lily Collins
96- Mila Kunis
95- Bella Thorne
94- Elizabeth Olsen
93- India Eisley
92- Emilie Voe Nereng
91- Vika Levina
90- Courtney Eaton
89- Niti Taylor
88- Serenay Sarıkaya
87- Danielle Campbell
86- Julia Barretto
85- Victoria Justice
84- Fahriye Evcen
83- Maine Mendoza
82- So Hyun
81- Lupita Nyongo
80- Hazal Kaya
79- Natalia Vodianova
78- Katy Perry
77- Avril Lavigne
75- Sandara Park
74- Zara Larsson
73- Charlize Theron
72- Ariana Grande
71- Margot Robbie
70- Taylor Hill
69- Lucy Hale
68- Rihanna
67- Anna Zayachkivska
66- Maris Racal
65- Seo Joo-Hyun
64- Nicola Peltz
63- Bae Joohyun
62- Zoey Deutch
61- Drashti Dhami
60- Ana De Armas
59- Jennifer Lawrence
58- Sanaya İrani
57- Im Jin Ah
56- Kang Seul Gi
54- Scarlett Johansson
53- Hwang Tiffany
52- Xenia Tchoumitcheva
51- Amber Heard
50- Alia Bhatt
49- Nana Komatsu
48- Priyanka Chopra
47- Fan Bing Bing
46- Airi Suzuki
45- Irina Shayk
44- Kathryn Bernardo
43- Monica Belluci
42- Kate Upton
41- Nargis Fakhri
40- Meryem Uzerli
39- Maite Perroni
38- Haidy Moussa
37- Davika Hoorne
36- Marion Cotillard
35- Park Ji-Yeon
34- Krystal Jung
33- Souhila Ben Lachhab
32- Nina Dobrev
31- Bae Suzy
30- Lauren Jauregui
29- Tzuyu
28- Jessica Alba
27- Kendall Jenner
26- Emilia Clarke
25- Cara Delevingne
24- Emma Watson
23- Adriana Lima
22- Sandara Park
22- Jessica Jung
21- Kristen Stewart
20- Candice Swanepoel
19- Emma Stone
18- Amanda Seyfried
17- Tuba Büyüküstün
16- Aishwarya Rai
15- Liza Soberano
14-Yoona
13- Taylor Swift
12-Chloe Moretz
11-Megan Fox
10- Angelina Jolie
9-Katrina Kaif
8-Gabriella Wilde
7- Barbara Palvin
6- Selena Gomez
5- Deepika Padukone
4- Hanane El Khader
3- Gigi Hadid
2-Miranda Kerr
1- Alexandra Daddario