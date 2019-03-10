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'Dünyanın en büyüğü' için rekor başvuru Yapıldı!

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldığı belirtildi.Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev Denizli horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebileceği açıklaması yapıldı.

'Dünyanın en büyüğü' için rekor başvuru Yapıldı!

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldığı belirtildi.Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev Denizli horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebileceği açıklaması yapıldı.

10 Mart 2019 Pazar 15:38
'Dünyanın en büyüğü' için rekor başvuru Yapıldı!

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı.

Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. DHA'nın haberine göre; heykel, renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak, Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre, toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.


"AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK"

Heykeltıraş Osman Atmaca ise horoz heykelinin rötuşların ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu

Son Güncelleme: 10.03.2019 16:45
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