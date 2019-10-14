Dünyaca Ünlü Yer Bilimciler İTÜ’de!

Dünyaca tanınan bilim insanları ve ülkemizin değerli yerbilimcileri, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 15-18 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan konferansta bir araya gelecek. Konferans, Türkiye Aktif Tektonik Araştırma Grubu’nun 23. etkinliğiyle eşgüdümlü olarak gerçekleşecek.

Uluslararası konferansın açılışı, 15 Ekim 2019’da saat 14.00’da ünlü yer bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör (İTÜ), Prof. Dr. John F. Dewey (University College Oxford), Prof. Xavier Le Pichon (Collège de France) ve Prof. Dan McKenzie (Cambridge University) konuşmalarıyla başlayacak.

Marmara Depreminin 20.Yılına Özel Oturumlar

16 Ekim 2019’da yapılacak olan “1999 Marmara Depremlerinin 20 yılı” özel oturumunda, Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fayı üzerine yapılmış tüm ulusal ve uluslararası projelerin bulguları değerlendirilecek.4 gün sürecek konferansa, Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Japonya, Çin, Azerbaycan gibi faklı ülkelerin akademik kurumlarından katılacak olan bilim insanları aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı’na benzer fay kuşakları üzerinde yapılan çalışmalarını da sunacak.

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