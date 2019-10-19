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Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!

İzmir'de düğünün ertesi günü kayınbiraderi tarafından öldürülen Tugay K.'nin annesi, ''Oğlumun öldürülmesinde gelinimin etkisi var, şikayetçiyim'' dedi.

Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!

İzmir'de düğünün ertesi günü kayınbiraderi tarafından öldürülen Tugay K.'nin annesi, ''Oğlumun öldürülmesinde gelinimin etkisi var, şikayetçiyim'' dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:47
Düğünün ertesi günü öldürüldü! Damat cinayetinde şok iddia!

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de düğün gününün sabahı 24 yaşındaki eniştesi Tugay K.'yi öldürdüğü için 36 yıla kadar hapsi istenen ve ilk kez hakim karşısına çıkan gelinin kardeşi Necati G. (24) duruşmada 'Mehdi' olduğu iddiası yineleyerek, silahı düğünde havaya ateş etmek için yanında taşıdığını öne sürdü. Oğlu Tugay K.'nin evlendikten sonra yaşayacakları evde cinayete kurban gitmesinden gelini Seren G'yi sorumlu tutan anne Canan A. ise, "Geleneklerimize göre damat gelini babasının evinden aldıktan sonra kalacakları eve götürür. Ben oğluma 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim ancak o bana ısrarla 'Seren o eve gitmemi söylüyor, kendisi de gelecekmiş' diye çıkıp gitti. Oğlumun öldürülmesinde gelinimin de etkisi var, şikayetçiyim" dedi.

RAPOR BEKLENİYOR

Keser ailesinin avukatı Metin İnan da, gelin Seren G'nin azmettirici olduğunu düşündüklerini ve onun hakkında da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan şikayetçi olacaklarını söyledi. Hakim, sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığı yönündeki raporların sonuçlarının beklenmesine tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Aralık ayına erteledi.

Yeni Asır

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