Düğünde Takı Kavgası Çıktı! Darp Edilen Gelin Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de bir düğünde takı yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Köşklübaü düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi. İddialara göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin Sevda Gökkaya'yı evinden alarak Köşklübağ düğün salonuna getirdi. Düğünde takı merasimi sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi.

Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavia altına alındı.

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