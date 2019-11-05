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Düğünde damada büyük şok!

Antalya'da bir düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Hırsız düğünde müzik eşliğinde oynadı.

Düğünde damada büyük şok!

Antalya'da bir düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Hırsız düğünde müzik eşliğinde oynadı.

05 Kasım 2019 Salı 18:15
Düğünde damada büyük şok!

Antalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

Hırsızlık olayı, cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana geldi. Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı. Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
düğünde damada büyük şok
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