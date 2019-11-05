DSİ işçi alımı için ilan yayımladı! İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

DSİ işçi alımı başvurusu için beklenen süreç başladı. Toplam 500 işçi alımı yaparak personel sayısını arttırmayı hedefleyen DSİ, alım yapılacak işçi sayıları ve kadro dağılımını yayımladı. İŞKUR üzerinden yapılacak olan DSİ işçi alımı başvurusu, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde gerçekleştirilecek. İşte, işçi alımı ile ilgili bazı bilgiler

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ'nin merkez ve taşra bölgelerine gerçekleştireceği işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 5 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurular 10 Kasım tarihinde sonara erecek. Başvurular il müdürlükleri ya da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADAYLARIN 4 AY DENEME SÜRESİ OLACAK

Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.



2- 18 yaşını tamamlamış olmak.



3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.



5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.



6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.



7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).



8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.



9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.



10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.



11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.



12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

112 EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör (paletli) iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,

* "G (Ekskavatör)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak.

*İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

* İş yeri ilgili Bölge Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

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