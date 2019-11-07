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dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

Alman haber ajansı dpa, IŞİD lideri Bağdadi’nin eşinin Türkiye tarafından yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Esma el Kubeysi’nin geçen yıl on kişilik bir grupla Hatay’da yakalandığı belirtiliyor.

dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

Alman haber ajansı dpa, IŞİD lideri Bağdadi’nin eşinin Türkiye tarafından yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Esma el Kubeysi’nin geçen yıl on kişilik bir grupla Hatay’da yakalandığı belirtiliyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 12:28
dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Alman haber ajansı dpa, ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin aile fertlerinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı.

Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığı kaydedildi.

Grubun içinde bir erkek, dört kadın ve altı çocuğun bulunduğu, Esma’nın kimliğinin kısa süre içinde tespit edildiği ve Bağdadi’nin yönetim çevresiyle ilgili pek çok bilgi verdiği belirtiliyor. Yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızının da bulunduğu, kızının kimliğinin gen testiyle de teyit edildiği kaydedildi. Bağdadi’ye ait DNA’nın Irak’tan temin edildiği, Bağdadi’nin kızının ismini Leyla Cebir olarak bildirdiği belirtildi. Yakalananların Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu da verilen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama bakın yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" demişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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dpa bağdadi nin eşi 2018 hatay da yakalandı
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