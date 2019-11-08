Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
271.082
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3678
EURO
6.3439
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

Dört kardeşin intiharı: Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

İstanbul Fatih'te siyanürle intihar ettikleri açıklanan dört kardeşten Oya Yetişkin'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Düzenli işi olan tek kardeş olan Oya Yetişkin hakkında Çağlayan Adliyesi'nde 21 icra dosyası bulunurken birçok noterlik de Yetişkin'in borçlarının tahsili amacıyla maaşına el konulması için talimat göndermiş.

Dört kardeşin intiharı: Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

İstanbul Fatih'te siyanürle intihar ettikleri açıklanan dört kardeşten Oya Yetişkin'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Düzenli işi olan tek kardeş olan Oya Yetişkin hakkında Çağlayan Adliyesi'nde 21 icra dosyası bulunurken birçok noterlik de Yetişkin'in borçlarının tahsili amacıyla maaşına el konulması için talimat göndermiş.

08 Kasım 2019 Cuma 18:54
Dört kardeşin intiharı: Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

İstanbul Fatih Molla Gürani Mahallesi’ndeki evlerinde ölü bulunan ve siyanürle intihar ettiklerinden şüphelenilen dört kardeşten biri olan Oya Yetişkin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre diğer üç kardeşin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği ve düzenli işi olan tek kardeş olduğu belirtilen Oya Yetişkin hakkında sadece Çağlayan Adliyesi’nde 21 tane icra dosyası bulunuyor. Farklı bankalar, Yetişkin’e sürekli maaş haczi yollamışlar, model olarak saatlik çalıştığı üniversiteden de maaşının kesilmesi istenmiş.

21 İcra dosyası

Ölümlerin yankısını sürerken, habere göre tanıdıkları Oya Yetişkin’in evin bütün sorumluluğunu aldığını, annesinden kalan borçları ödemek için büyük sıkıntılar yaşadığını söylüyor.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki kayıtlar da bu durumu doğruluyor. Oya Yetişkin burada 21’e yakın icra dosyası bulunuyor. Bu dosyaların çoğu da bankalara ait.

Sürekli maaş haczi uygulamışlar

Bankalardaki borçlarını ödeyemeyince bankalar ve varlık şirketleri Yetişkin hakkında sürekli maaş haczi emri yollamış. Dosyalardaki alacaklara göre Yetişkin’in borçlarına bazen yüzde 50 bazen de yüzde 90’ına kadar faiz işlenmiş. Yine aynı şekilde borçlardan dolayı Yetişkin’in maaşına ve banka hesaplarına da haciz konulduğu ortaya çıktı.

Ödeme emirleri üniversiteye gönderilmiş

Sürekli banka borcu ödemeleriyle karşılaşan Yetişkin’in sözleşmeli olarak çalıştığı Mimar Sinan Üniversitesi’ne, Beyoğlu 4’ncü İcra Müdürlüğü tarafından yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Noterlik, üniversiteye yazdığı yazıda faiz ve masraflar hariç Yetişkin’in birçok borcunun olduğunu ve maaşından kesinti yapmasını istedi.

Üniversiteden notere yazı

Noterlerin bu talepleri üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Şişli 3’ncü İcra Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Dekanlığın notere yazdığı yazıda Yetişkin’in bir borcunun daha ödendiğini, bu borcun bitiminden sonra maaşından kesinti yapılıp hesaplarına para gönderileceğini belirtti: “Fakültemizde görevli sözleşmeli personel olarak görev yapan Oya Yetişkin saat ücreti olarak günlük 110 TL ücretle 04 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında bir ay içerisinde ortalama 20-21 gün çalışmakta olup maaşlarını her ayın 1-5 arasında ödenmektedir. Söz konusu kişinin maaşından ¼ her ay düzenli olarak kesilerek İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’ne yatırılmakta olan 25.225.00 TL borcu bulunmaktadır. Borcunun bitiminden itibaren müdürlüğünüzün hesabına maaşın 1/4’ü her ay düzenli olarak 4.988.00 TL kesilerek yatırılacaktır.”

İlamsız takipler

Yetişkin’in kardeşlerine baktığı ve annesinden kalan borçları ödediğine ilişkin bilgilerini tanıdıkları da doğruluyor. Bankalardan kredi kartı alıp kullanan Yetişkin hakkında bankaların ilamsız takiplerini sürdürdükleri de ortaya çıktı. Yetişkin’in tüm bu borçların dışında faiz hariç bazı banklara 6 bin TL, 2 bin 400 TL, bin 500 TL gibi borçları bulunuyor. Bu borçlarla ilgili de kendisine ödeme emirleri gönderilmiş.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik DaralmaEkonomik KrizIntiharFatihIstanbulOya Yetişkin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da hesabı beğenmeyen 5 kişi pavyona molotof kokteyli attı
Ankara'da hesabı beğenmeyen 5 kişi pavyona molotof kokteyli attı
Erkek Arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti... Ölüme atladı !
Erkek Arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti... Ölüme atladı !
Sabah yazarı: Fatih'te intihar eden dört kardeşten biri 4 bin TL'nin üzerinde maaş alıyordu
Sabah yazarı: Fatih'te intihar eden dört kardeşten biri 4 bin TL'nin üzerinde maaş alıyordu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim