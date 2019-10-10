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Doktora hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde, muayene sırasıyla ilgili anlaşmazlık yaşadığı doktora hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Doktora hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde, muayene sırasıyla ilgili anlaşmazlık yaşadığı doktora hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:03
Doktora hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası

İzmir'de Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, müşteki doktor Güneri Kuruöz ile avukatı katılırken, sanık Hamdullah T. duruşmaya gelmedi.

Tanık S.B, sanığın, doktora küfür ettiğini, doktorun ise kaba söz ya da küfürlü ifade kullanmadığını söyledi.

Güneri Kuruöz ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Yargılama sonunda hakim sanığa önce, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezayı altıda bir oranında artıran hakim, takdiri indirim uygulayarak, sanığı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 20 Ocak'ta, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin acil servisinde görev yapan Güneri Kuruöz, muayene olmak için gelen Hamdullah T. ile muayene sırası nedeniyle tartışmış, doktor Kuruöz, Hamdullah T.'nin kendisine küfrettiğini belirterek, şikayetçi olmuştu.

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