Doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Fahriye Evcen'in son hali!

Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Eşiyle çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" demişti.

Fahriye Evcen'in Instagram'dan 'Doğal anne' notuyla paylaştığı fotoğraflar 1 milyona yakın beğeni aldı.

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