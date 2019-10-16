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Doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Fahriye Evcen'in son hali!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti.Bir süredir doğum kiloları yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu.

Doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Fahriye Evcen'in son hali!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti.Bir süredir doğum kiloları yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:56
Doğum kilolarından eser kalmadı! İşte Fahriye Evcen'in son hali!

Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Eşiyle çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" demişti.

Fahriye Evcen'in Instagram'dan  'Doğal anne' notuyla paylaştığı fotoğraflar 1 milyona yakın beğeni aldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.10.2019 15:13
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