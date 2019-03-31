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Doğru bildiğimiz yanlışlar! Şaşırmaya Hazır mısınız? İşte size keyifli bir haber!

“Ne olursan ol yine gel” sözü aslına kime ait? Sushi ne demek? Karasinekler 1 gün mü yaşar? Sezar salatası Roma İmparatorluğundan mı gelen bir yemek mi? Bu ve buna benzer birçok bilgiyi aslında doğru bilmiyoruz. Okudukça hayret edeceğiniz bir haber hazırladık. Buyurun detaylara!

Doğru bildiğimiz yanlışlar! Şaşırmaya Hazır mısınız? İşte size keyifli bir haber!

“Ne olursan ol yine gel” sözü aslına kime ait? Sushi ne demek? Karasinekler 1 gün mü yaşar? Sezar salatası Roma İmparatorluğundan mı gelen bir yemek mi? Bu ve buna benzer birçok bilgiyi aslında doğru bilmiyoruz. Okudukça hayret edeceğiniz bir haber hazırladık. Buyurun detaylara!

31 Mart 2019 Pazar 08:34
Doğru bildiğimiz yanlışlar! Şaşırmaya Hazır mısınız? İşte size keyifli bir haber!

“Ne olursan ol yine gel” sözü aslına kime ait?

Sushi ne demek?

Karasinekler 1 gün mü yaşar?

Sezar salatası Roma İmparatorluğundan mı gelen bir yemek mi?

Bu ve buna benzer birçok bilgiyi aslında doğru bilmiyoruz. Okudukça hayret edeceğiniz bir haber hazırladık. Buyurun detaylara!

  • Ne olursan Ol yine gel sözü Mevlana’ya aittir!

Yanlış! Bu aslında Ebu Said-i Ebu'l-Hayr adında bir şaire aittir.

  • Sushi çiğ balık demek!

Yanlış! Sushi aslında ekşi pirinç anlamına geliyor.

  • Karasineklerin ömrü 1 gündür.

Yanlış! Karasinekler 1 yıla kadar yaşayabiliyor. Yani azımsanmayacak kadar uzun.

  • Sezar salatası Roma İmparatoru Jul Sezar’ın adıyla anılır.

Yanlış! Sezar salatası Sezar Kardini adında bir İtalyan aşçının 1924 yılında bulduğu bir salatadır.

  • Japon balıklarının hafızası sadece birkaç saniyedir.

Yanlış! Yaklaşık olarak 1 ay hafızaları olduğu tahmin ediliyor. Sandığımız kadar da aptal değiller yani.

  • Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebiliyor.

Yanlış! Çin Seddi büyük. Saygı duyuyoruz. Atalarımızdan korkup bu denli büyük bir şey inşa ettiklerini görüp keyiflenmemek mümkün değil. Ancak şunu söylemeliyiz. Uzaydan görünecek kadar da büyük değil.

  • Arabanın benzin deposuna ateş edilirse patlar.

Yanlış! Bu ancak abartılı Amerikan filmlerinde olabilir. Kurşun delip geçer veya depoya ulaşamaz bile.

  • Boğalar kırmızı renkten nefret ederler.

Yanlış! Boğaları çileden çıkaran müstakbel katillerinin hareketleridir. Kırmızı ile herhangi bir husumetleri yoktur.

  • Einstein matematikte başarısızdı.

Yanlış! Einstein dehasını daha küçük yaşlarda kanıtlamıştı. Bu hepimizin matematikle ilgili kendimizi iyi hissetmemizi sağlasa da maalesef doğru bir bilgi değil.

  • Kahve sarhoşları ayıltır.

Yanlış! Alkolün vücudunuzdan atılması tamamen zamanla ilgilidir. Yani sarhoşluğunuzun geçmesi tamamen zamanla ilgilidir. Kahve içmek keyif verebilir. Ancak sizi ayıltmaz.

  • Telefonu Graham Bell icat etti.

Yanlış! Maalesef bu da yanlış. Yazarın bile ilk okuduğunda hayretine yol açan bu bilginin doğrusu alman Philip Reis’in telefonu icat etmiş olduğudur. Tabii telefona sinirlenip yere çalanlar ve telefona büyük aşk duyanlar için iyi ve kötü sözleri Bell topluyor ama işin aslı farklı.

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