Doğalgaz Faturalarını Azaltmanın Yolu; Yalıtım!

Artan doğal gaz fiyatları sonrasında yaklaşan kış mevsimi de dikkate alındığında enerji giderleri önümüzdeki dönemde gerek konutlarda gerekse işletmelerde en önemli giderlerden birisi olacak. BOTAŞ’ın doğal gaz satış fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ev ve işyerlerinde doğalgaz kullanımlarında tasarruf yapılması büyük önem kazandı. Türkiye'de yalıtım bilincini yaymayı kendine misyon edinen İzocam, doğal gaz kullanımını düşürerek enerji giderlerinden tasarruf sağlamanın lüks değil bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor.

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, yönetmeliklere uygun doğru kalınlıkta yalıtım sayesinde doğalgaz faturalarının yaklaşık yüzde 60 oranında düşürülebileceğini belirterek şunları söyledi. “Doğal gaz fiyatları arttı ve hem evlerde hem de işyerlerinde vatandaşlarımız faturaları düşük tutabilmenin yollarını arıyor. İzocam olarak bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi çok önemsiyoruz ve her fırsatta ev ya da işyerlerinde enerji giderlerinin azaltılmasında yalıtımın büyük katkı sağladığını vurguluyoruz. Türkiye’nin 2018 yılında enerji ithalatı bir önceki yıla kıyasla %15,6 artışla 43 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 439 milyar dolar. Tükettiğimiz enerjinin dörtte üçünden fazlasını dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle toplam ithalat içinde %19,3 payı olan enerji ithalatı, 55 milyar dolarlık 2018 yılı dış ticaret açığının önemli bir kısmını oluşturuyor. Cari açığımızı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için konutlarımızda, sanayide ve tesisatlarda yapacağımız enerji tasarrufu kendi bütçemiz kadar ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar ve sistemler enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım olur. Yalıtım sayesinde yaşam alanlarında ve işyerlerinde enerji giderlerini azaltmak ve daha konforlu hale getirmek mümkün. Çatıdan döşemeye yapılacak doğru kalınlıkta yalıtım uygulamaları ile enerji tasarrufu artar ve konfor şartları da iyileşir. Camyünü Çatı Şiltesi, Foamboard Teras Çatı Levhası, İzocam Kalibel, İzocam İzopan Radyatör Arkası Levhası pratik uygulanarak, hemen doğalgaz tasarrufu sağlayan ürünler.”

Tesisat yalıtımı en az bina yalıtımı kadar önemli

Yalıtım deyince öncelikle binaların iç ve dış yalıtımlarının akla geldiğini ancak tesisat yalıtımının en az bina yalıtımı kadar önemli olduğunu da ifade eden Özcan şöyle konuştu. “Binalardaki ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılması, mekanların çok daha kolay ve hızlı bir şekilde iklimlendirilmesini, istenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasını sıcaklığın

uzun süre korunmasını mümkün hale getirerek enerjide yüzde 60 oranında tasarruf sağlıyor.”

Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda örneğin kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak su, dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini koruyor. Aksi durumda ise, daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşüyor, daire geç ısınıyor ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekiyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak İzocam Camyünü Prefabrik Boru yalıtımı sayesinde sağlanıyor. İzocam Camyünü Prefabrik Boru ve Vana Ceketi ile yapılan tesisat yalıtımı kış aylarında en fazla görülen ve zor durumlar yaratan bir diğer konu olan su borularındaki donmaları da engelliyor. Özellikle de bina girişlerindeki vanalarda suyun gece boyunca donması nedeniyle vanalarda meydana gelen patlamaları önlüyor. Bina dışındaki borulara uygulanacak yalıtım işlemi kapsamında vana ceketi sarılması kış aylarında oluşan bu güç durumun önüne geçiyor.

Tesisat yalıtımı tadilatlar sırasında da yapılabilir

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, Türkiye’de son dönemde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda tesisat yalıtımının daha yaygın olduğunu belirterek “binalarda tesisat yalıtımı bakım onarım, tadilatlar çerçevesinde sonradan da yapılabilir. Artan doğal gaz fiyatlarının ardından pek çok kişinin yalıtım için tadilat uygulamaları başlattığını ve bu çerçevede bayilerimizden görüş aldıklarını biliyoruz” dedi.

Tesisat yalıtımında genellikle Camyünü Prefabrik Boru ve vana ceketleri ile yapılan yalıtımlar kolaylıkla uygulanabiliyor ve geri ödeme sürelerini de kısaltıyor. Kalorifer tesisatlarında en etkili çözümü İzocam Camyünü Prefabrik Borular sunuyor. Camyünü malzemeler yanmaz olması ve sıcaklık yükseldikçe performansından ödün vermemesi nedeniyle en etkin tesisat yalıtımı ürünleri olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra tesisatlarda vanaların yalıtılması amacıyla kullanılan İzocam vana ceketleri de beklentilerin çok üzerinde çözümler üretiyor. Vana ceketlerinin esneklik özelliği ve kolay uygulanabilirliği bakım sırasında da büyük avantajlar sağlıyor.

Tesisat yalıtımı uygulamalarının işinin ehli ve alanında uzman kişilerce yapılması dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Çünkü tesisatta ve ekipmanlarda açıklık bırakılmaması, boruların ekipmanlarının ve vanaların tamamının yalıtılması gibi teknik detaylar ancak bu işin uzmanları tarafından uygulanabilecek işlemlerdir. Boruların uygun kalınlıklarda yalıtılabilmesi için montajı yapan ustaların konu hakkında bilgilendirilmeleri de önem taşıyor. Boruların montajlarının birbirlerine, duvara veya tavana çok yakın yapılmaması gerekiyor.

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