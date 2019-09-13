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Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı !

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı !

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:21
Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı !

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.     

Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası     

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.     

Gözaltına alınan Belediye Başkanı M.F.T. ile HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.     

Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.     

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı. 

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diyarbakır kulp belediye başkanı gözaltına alındı
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