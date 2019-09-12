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Diyarbakır'da kanlı saldırı: 4 şehit, 13 yaralı var !

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da kanlı saldırı: 4 şehit, 13 yaralı var !

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:36
Diyarbakır'da kanlı saldırı: 4 şehit, 13 yaralı var !

Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi. 

Daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.” denildi.

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