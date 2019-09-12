Diyarbakır'da kanlı saldırı: 4 şehit, 13 yaralı var !

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.