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Diyanet: Zikredilen rakamlar, sadece kısa filmler için değil

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aile temalı kısa filmlerin maliyetiyle ilgili olarak açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, zikredilen rakamların yalnızca kısa filmleri kapsamadığı belirtildi.

Diyanet: Zikredilen rakamlar, sadece kısa filmler için değil

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aile temalı kısa filmlerin maliyetiyle ilgili olarak açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, zikredilen rakamların yalnızca kısa filmleri kapsamadığı belirtildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:33
Diyanet: Zikredilen rakamlar, sadece kısa filmler için değil

Yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından '2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası' temasının 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlendiği bildirildi.

Bu temanın belirlenmesindeki amacın, ailenin değeri, korunması ve güçlendirilmesi hususunda ortak bilinç oluşturmak ve aileyi ayakta tutan dini, ahlaki ve manevi değerleri gündeme taşımak olduğu kaydedilerek "Hafta vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin gayesi, Peygamberimizin aileye yönelik eşsiz örnekliğini anlamak ve anlatmak, onun aileye dair tavsiyelerini insanlıkla buluşturmak, aileyi hedef alan ya da aile içinde yaşanan sorunlara nebevi referanslarla çözüm üretmektir" denildi.

​'Kısa filmler, bireyleri nezakete davet ediyor'

Mevlid-i Nebi Haftası'nda yürütülen kampanya için hazırlanan 4 ayrı kısa filmin, internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisine odaklandığı belirtilerek, "Teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememe gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmiştir. Kısa filmler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konseptin ailede bütün bireyleri hassasiyete ve nezakete davet ettiği görülecektir" ifadeleri kullanıldı.

'Hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir'

Diğer yandan, bazı gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmleri için ödenen hizmet alım bedeli konusunda gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiği belirtilerek, "Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftasına dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir. Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların, yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan, iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
diyanet zikredilen rakamlar kısa filmler değil
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