Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

TDV Genel Merkezi'nde düzenlenen '2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, şunları söyledi:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her alanda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adresinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."