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Diyanet İşleri Başkanlığı: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. Videoda "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlığıyla teknoloji bağımlılığı eleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. Videoda "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlığıyla teknoloji bağımlılığı eleştirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:25
Diyanet İşleri Başkanlığı: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter hesabından paylaştığı "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlıklı videoda teknoloji bağımlılığı eleştiriliyor.

Videoda, bir kadının oturarak telefonla meşgul olan ve kendisiyle iletişimde bulunmayan eşine, çay ve kek getirdiği görülürken, eşinin telefonuna 'Birazda eşinle ilgilensen' mesajının geliyor. Mesajın gelmesi üzerine ikilinin iletişime geçtiği görülüyor.

Videonun sonuna doğru arka fondaki seste, "Sanal mutlulukları geride bırak. Önemli olan gerçek hayatta mutlu olmak. Telefonun değil eşinin yüzüne bak" sözleri duyuluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı telefonun değil eşinin yüzüne bak
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