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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine tepki: Hazmedemediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotu nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine tepki: Hazmedemediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotu nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler" dedi.

12 Kasım 2019 Salı 16:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine tepki: Hazmedemediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotuna yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Kadının 'hizmetçi' olarak gösterildiği görüşüne tepki gösteren Erbaş, şunları söyledi:

"Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?"

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