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Diyanet artık televizyonu denetleyecek !

Diyanet İşleri Başkanlığı, radyo ve televizyon yayın kurulu kurdu. Kurul, radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonundan gelen proje ve programların radyo ve televizyonda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verecek.

Diyanet artık televizyonu denetleyecek !

Diyanet İşleri Başkanlığı, radyo ve televizyon yayın kurulu kurdu. Kurul, radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonundan gelen proje ve programların radyo ve televizyonda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verecek.

06 Ekim 2019 Pazar 09:33
Diyanet artık televizyonu denetleyecek !

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yayın yönetmeliği yayımladı. 2012 yılında çıkarılan eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelikte amaç, “toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılacak Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınların hazırlanması, incelenmesi, işlenmesi ve basılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek” olarak açıklandı. Eski yönetmelikte “sesli ve görüntülü yayın komisyonu” vardı.

Yeni yönetmelikte “radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu” kuruldu. Komisyon, ilgili daire başkanının başkanlığında en az 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak. İhtiyaca göre birden fazla da komisyon kurulabilecek.

Eski yönetmelikte komisyonun görevleri “Diyanet tarafından hazırlattırılacak proje, sinopsis veya senaryolar ile sesli ve görüntülü eserlerin ön incelemesini yapmak” olarak belirlenmişti. Yeni yönetmelikte kapsam genişledi. Artık komisyon “Başkanlıkça (Diyanet) veya kamu kurum ve kuruluşları ile prodüksiyon firmalarınca hazırlanan/hazırlattırılan yayın, proje ve eserlerin incelemesini” de yapacak.

Komisyonun inceleme esasları ise değiştirilmedi. Yönetmelik ile “radyo ve televizyon yayın kurulu” da oluşturuldu. Kurul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında genel müdür ve ilgili daire başkanı ile kariyer uzman ve üstü düzeyinde personelin yer aldığı 7 üyeden oluşacak. Kurul, radyo ve televizyon inceleme komisyonundan gelen proje ile programların radyo ve televizyonda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verecek.

BÜTÇEDEN ÖDENEK

Diyanet’in milyonlarca liralık bütçesine karşın yayınlar için genel bütçeden de ödenek ayrılacak.

SUNUCUYU DEĞİŞTİREBİLECEK

Kurul, yayın dönemi içerisinde yayımlanan programların içerik, bölüm sayısı, izlenebilirlik ve sunucu performanslarını değerlendirerek format, içerik, sunucu değişikliği ile programların devamına ya da yayından kaldırılmasına da karar verecek. Kanalın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak hazırlanan taslak yayın akış prototipine de son şeklini yine bu kurul verecek. Diyanet, televizyonda, radyoda veya dijital ortamda yayımlanmak, ücretsiz dağıtmak veya piyasaya sunmak üzere her çeşit sesli, görüntülü yayın hazırlayabilecek veya hazırlatabilecek. Radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olarak hazırlanacak bir protokol/sözleşme ile TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği de yapabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Cumhuriyet

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diyanet artık televizyonu denetleyecek
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