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Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 21:41
Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama

Sözcü Aksoy, iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, bazı uluslararası basın organlarında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığının görüldüğünü anımsattı.

İddiaları 'alçakça iftiralar' olarak niteleyen Aksoy, Türkiye'nin bu iddiaları kategorik şekilde reddettiğini kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmadığının altını çizen Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz.  Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme'ye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir 'soruşturma' başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."

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dışişleri bakanlığından kimyasal silah iddialarına yalanlama
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