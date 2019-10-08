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Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya Öcalan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya Öcalan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

08 Ekim 2019 Salı 17:16
Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya Öcalan tepkisi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.

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