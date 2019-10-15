Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro dergisinin Türkiye edisyonuna konuştu.
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’na poz veren Dilek İmamoğlu derginin kapağında yer aldı ve 'İstanbul’un Firt Lady’si' ifadeleriyle tanıtıldı.
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İstanbul’un First Lady’si Dilek İmamoğlu tüm asaleti ile Madame Figaro’da. Esra Aysan yazdı Cüneyt Akeroğlu fotoğrafladı. Yenilenen yüzü ve dopdolu içeriği ile Madame Figaro tüm bayiilerde.Son Güncelleme: 15.10.2019 14:00