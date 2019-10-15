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Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'

Dilek İmamoğlu, dünyaca ünlü moda dergisi Madame Figaro'ya açıklamalarda bulundu. İmamoğlu derginin kapağında 'İstanbul’un First Lady’si' olarak tanıtıldı.

Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'

Dilek İmamoğlu, dünyaca ünlü moda dergisi Madame Figaro'ya açıklamalarda bulundu. İmamoğlu derginin kapağında 'İstanbul’un First Lady’si' olarak tanıtıldı.

15 Ekim 2019 Salı 13:50
Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro dergisinin Türkiye edisyonuna konuştu.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’na poz veren Dilek İmamoğlu derginin kapağında yer aldı ve 'İstanbul’un Firt Lady’si' ifadeleriyle tanıtıldı. 

Son Güncelleme: 15.10.2019 14:00
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