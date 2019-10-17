Dilber Ay’ın mirası kriz çıkardı! Mezarı açılacak

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Dilber Ay, geçtiğimiz 29 Nisan'da hayatını kaybetti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi. Nüfusta annesinin üzerinde kayıtlı olmadığını ve mirastan yararlanmak istediğini söyleyen Ay'ın kızı, annesinin mezarını açtırmaya karar verdi.

DİLBER AY'IN MEZARINI AÇTIRACAK

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın kızı Filiz, nüfusta annelerinin üzerine kayıtlı olmadığını söyleyerek mirastan yararlanmak istedi. Filiz, Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın mirastan kendilerine pay vermediklerini belirterek annesinin mezarını açtıracağını söyledi. Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfür etmeye başladı. Filiz'i ise sunucular sakinleştirmeye çalıştı.

KIZI FİLİZ: "NÜFUSTA ANNEMİN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİLİZ"

İbrahim Bey 'ben oraları kendi emeğimle aldım' demiş, hangi emek? Hangi gün benim anneme yardım etmiş. Şimdi çıkıp diyor ki, bunlar miras peşine düşüyor. Kendi değil miydi televizyonlara çıkıp 'mezarını yaptıramadım' diye ağlayan?

Annemin 40'ında yoktu 52'sinde yoktu. Benim annemin paralarını yedi insafsız. Ben malında mülkünde değilim. İbrahim Bey bunu biyi bilir. Annem öldü 3. günü İbrahim Bey bir gitti. Bir daha uğramadı. Miras araştırmaya gitmiş.

'Ankara'daki ev senin' diye en başından söyledik. Biz nüfusta annemin üstüne görünmüyoruz. Devlet bizi tanımıyor. İbrahim Bey'in bizi toplaması lazımdı. O bunu yapmadı. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Abi'nin kendisi.

"MİRASIN DÖRTTE ÜÇÜ BANA KALDI"

Kız kardeşinin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan abi Ünal ise "220 metre yerlerinizi vereceğim dedim ben size. Mirasın dörtte üçü bana kaldı. Allah için bir hak var. Ben hepsini niye alayım? 'Bir hak var İbrahim abi dedim arabayı sat' Annemin 15-20 bin TL borcu var 'Arabayı sat o borcu kapatalım, o evi sana vereyim. Düzce'deki 630 metre kare yeri bize ver' dedim. O da verdi. Ankara'daki daire ve arabayı İbrahim abiye verdim.

Mirasın 4'te 3'ü bana kalmış, 4'te 1'i İbrahim Abi'ye kalmış. Kızlar neden nüfusa kayıtlı değil bilmiyorum. Ben gidip araştırdım. 'Kayıtta yok' dediler. Ama 'yok' dediler diye kardeşlerimin hakkını mı yiyeceğim? Ben bütün mirası onlara veririm gerekirse o mezarı açtırmam. Böyle bir şey olabilir mi?

"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Kardeşlerin tartışmasının ardından sunucuların aramasıyla konuya dahil olan İbrahim Karakaş ise şunları söyledi "Dilber Ay rahmetli oldu, ertesi gün ben bunları topladım. 'Bakın yavrularım ben sizin babanızım. Acı bizim acımız bizden başka kimse yanmaz' dedim. Ben koskoca Dilber Ay'ı kaybettim. Bana 22 senedir baba diyordu şimdi abi diyor. Ne abisi hayırdı? Dilber Ay öldükten iki gün sonra bana abi demeye başladılar. Ben onlara babalık yaptım. Miras Ümit'in o bölüştürecek ben değil. Kadın çocuklarına harcasın diye ben 15-20 TL'lik tişört giyiyordum. Ben bu evi satmaya kalksam 130-140 bin TL kalır. Arabayı satsam 46-47 bin TL. Onlara da kardeş başına 220 bin TL kaldı. Filiz'e hakkım zehir zıkkım olsun. Kadını (Dilber Ay) rezil ettiler ne gereği vardı."

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