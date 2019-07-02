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Dikkat! Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor.

Dikkat! Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 21:42
Dikkat! Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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