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Dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

Dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
Dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" açıklamasında bulundu.

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dikkat meteoroloji den önemli uyarı
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