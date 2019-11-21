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Dijital vergilerle ilgili torba teklif, TBMM'de kabul edildi!

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Dijital vergilerle ilgili torba teklif, TBMM'de kabul edildi!

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21 Kasım 2019 Perşembe 22:23
Dijital vergilerle ilgili torba teklif, TBMM'de kabul edildi!
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Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun Teklife göre, dijital ortamda sunulan reklam, hizmetleri, sesli, görsel ve dijital içeriğin dijital ortamda satışında Dijital Hizmet Vergisi kapsamına alınıyor. Türkiye'de elde edilen hasılatın 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde hasılatı 750 milyon euronun altında olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacaklar. Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7.5 olacak.

Yüzde 40 vergi ödenecek

Şirketlerin kiraladıkları araçların aylık kira bedeli 5 bin 500 TL'sine kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplam 115 bin TL'lik kısmı gider olarak yazılabilecek. 500 bin TL'den fazla gelir elde edenler yüzde 40 vergiye tabi olacak. 5 milyon ile 7 milyon 500 bin TL arasında konutu olanlar binde 3, 7. milyon 500 bin ile10 milyon TL arasında konutu olanlar binde 6 ve 10 milyon üzerinde konutu olanlar yüzde 1 vergilendirilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KonaklamaVergiDijitalTbmm
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