“Dijital Varlık Ekosistemi” ile Blockchain ve Kriptopara teknolojilerinde uzman mezunlar yetiştirilecek

Kadir Has Üniversitesi ile Yunanistan’ın Ar-Ge alanındaki önde gelen üniversitelerinden olan Atina Üniversitesi, son dönemin en kritik teknolojileri olan Blockchain ve kriptoparalar konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Türkiye’de ilk kez denenen bir online canlı bağlantı üzerinden yayınlanan ve gerçekleştirilen imza töreninde, protokolü Kadir Has Üniversitesi adına Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Atina Üniversitesi adına ise Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. IoannisEmiris imzaladı.

Törende konuşan Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ “Üniversite olarak uzun zamandır Blockchain ve Kriptoparalar konularını akademik müfredatına alan ilk üniversitelerden biriyiz. Atina Üniversitesi ile yapılan bu anlaşma, blockchain ve kriptopara konusundaki akademik birikim ve uzmanlıklarımızı somut proje ve işbirlikleriyle küresel arenaya taşıma yolunda ilk işbirliğimiz. Aynı zamanda üniversitemizin hem akademik bilgi birikimini uluslararası işbirlikleriyle dünyaya taşıma, hem de dünyanın seçkin akademik kurumlarıyla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma vizyonunu ileriye taşıma yolunda önemli bir adım olacaktır.” dedi.

KARŞILIKLI BİLGİ VE UZMAN TRANSFERİ SAĞLANACAK

Atina Üniversitesi Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. IoannisEmiris ise “Kadir Has Üniversitesi ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde, dijital varlıkların değerlendirmesinde yapay zeka ve Makine öğrenme yöntemleri konusunda ve dolayısıyla Volentix Dijital Varlık Ekosistemi’nin ilk yazılım paketi, merkezsiz borsaların (DEX) programlanmış desteği için karşılıklı bilgi ve uzmanlık aktarımı sağlanacaktır. Bu işbirliğinden her iki ülkenin de yararına çalışmalar doğacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Anlaşmaya göre, iki üniversitenin Ar-Ge birimleri arasında Blockchain ve Kriptoparalar konusunda Atina Üniversitesi bünyesinde geliştirilen “Volentix Dijital Varlık Ekosistemi”kapsamında karşılıklı know-how ve akademisyen, uzman transferi, eğitim ve öğrenci değişim programları organize edilecek.