DHMİ 2019 Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerini Açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2019 yılı Ocak ayında;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 63.266, dış hatlarda ise 41.425 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 37.488 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilentoplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 142.179’a ulaştı.

Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8.577.880, dış hat yolcu trafiği ise 5.469.763 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 14.068.059 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ocak ayı itibarıyla iç hatlarda 67.999 ton, dış hatlarda 201.642 ton, toplamda ise 269.641 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN 187.553 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı’nda 2019 Ocak sonuna kadar; iç hatlarda 949, dış hatlarda 563 uçak olmak üzere toplam uçak trafiği 1.512 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı’ndan iç hatlarda 125.059, dış hatlarda 62.494 olmak üzere toplamda 187.553 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılı Ocak ayında ise iç hatlarda 462, dış hatlarda 332 olmak üzeretoplam uçak trafiği 794 olarak gerçekleşti.

Bu ayda İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 59.935, dış hatlarda 32.288 yolcu olmak üzere toplam yolcu trafiği 92.223 oldu.​

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