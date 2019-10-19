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Dewilux, Türk Kompozit Fuarı’nda

DYO, 10-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türk Kompozit Fuar’nda Dewilux markası ile yer aldı. 3 gün boyunca devam eden fuarda Dewilux’ün standı büyük ilgi gördü.

Dewilux, Türk Kompozit Fuarı’nda

DYO, 10-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türk Kompozit Fuar’nda Dewilux markası ile yer aldı. 3 gün boyunca devam eden fuarda Dewilux’ün standı büyük ilgi gördü.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:30
Dewilux, Türk Kompozit Fuarı’nda

İki yılda bir düzenlenen ve sektördeki tüm paydaşları buluşturan Türk Kompozit Fuarı 10-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı.  Sektörde yer alan lider firmalarla sanayicileri bir araya getiren ve iş bağlantılarına fırsat sunan fuarda DYO’da yerini aldı. Dewilux markası ile fuara katılan DYO’nun standı büyük ilgi görürken çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

ÜRÜN PORTFÖYÜ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

DYO’nun 1964 yılından bu yana sektörün liderleri arasında yer alan Dewilux markası, Ar-Ge çalışmaları ile sürekli kendini geliştirirken, ürün portföyüne her geçen gün yeni ürünler ekliyor.  Üç gün süren ve oldukça yoğun geçen fuar sürecinde DYO Pazarlama-Satış, Ar-Ge ve teknik servis ekipleri gelen ziyaretçileri ve akademisyenleri ürünleri hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda yeni nesil ile de tecrübe paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı.

DÖRDÜNCÜ KEZ KAPILARINI AÇTI

Bu yıl dördüncü kez kapılarını açan Türk Kompozit Fuarı’nda marin, boru, su parkı, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi ve şehir mobilyaları gibi sektörlerde yer alan üretici firmalar, sektöre hammadde tedariği sağlayan polyester reçine, pigment pasta, gelcoat üreticileri ile bir araya geldi. Fuar sürecinde firmalar iş geliştirme ve sektörde meydana gelebilecek yeni fırsatları konuşma imkânı bulurken, aynı zamanda ziyaretçilere ürünlerini uygulamalı olarak tanıttı.

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