Devletten Evleneceklere 24 Maaş!

Devlet evlenen ve ev sahibi olmak isteyen gençler için önemli destekler verirken, babasını kaybetmiş kız çocuklarına da çeyiz yardımı adı altında 24 maaş tutarında yardımda bulunuyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem sistemin detaylarını yazdı…

Son yıllarda çıkartılan yasal düzenlemeler ile özellikle ev alacaklar ile evlenecek gençlere devlet karşılıksız destek veriyor. Bu sayede nişanlı bir çift hem ev almak hem de evlilik parası için başvurursa birlikte 68 bin lirayı geçen bir karşılıksız destek alabiliyor.

Bu desteklerin yanında babasını kaybetmiş ve yetim maaşı alan kız çocukları için de çeyiz yardımı uygulaması devam ediyor. Bu kız çocukları evlendiklerinde alacakları 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak çeyiz parası şeklinde alabiliyor. Şimdi bu konudaki soruları cevaplayalım.

*Kimler yararlanıyor yaş sınırı var mı?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

*Ne kadar para ödeniyor?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maa

*Her evlenen alabiliyor mu?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada m

*Başvuru için belli bir süre var mı?

Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

*Hem çeyiz parası hem m

*İkinci evlilik yapanlara da çeyiz parası veriliyor mu?

Hayır çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş

68 bin lira destek

Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler için ayrıca karşılıksız destekler bulunuyor. Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2019'la birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile ba

KATKI MİKTARI YÜKSELDİ

KONUT

Vade Devlet katkısı oranı Yeni azami katkı tutarı

36-47 ay % 15 20.184,33 TL

48-59 ay % 18 21.736,99 TL

60 ay ve üstü % 25 25.000,00 TL

ÇEYİZ

36-47 ay % 20 6.500 TL

48-59 ay % 22 7.500 TL

60 ay ve üstü % 25 9.000 TL

nkada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 7 bin 500 liradan 9 bin liraya çıktı. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda devlet katkısı oranı yüzde 10'dan 20'ye, azami katkı tutarı da 6 bin 500 liraya yükseltildi. Ödeme süresi 48-59 ay olanlarda da devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, azami katkı tutarı ise 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında destek verilmesini içeren konut hesabı uygulamasında da 20 bin lira olan devlet katkısı üst limiti, 24 bin 746 liraya çıktı. Çiftler desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 68 bin 559 lira 50 kuruş alabilecek.

ödenmiyor. Böyle bir imkan sunulmuyor.

*Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?

Evet. Örneğin iki yetim kız maaş alıyorsa evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

aaş alınır mı?

Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan, ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor.

*İki yıl dolmadan boşanma olursa para geri mi alınıyor?

Hayır, boşanma olursa para geri alınmıyor. Ancak 2 yıl boyunca yeniden maaş bağlanmıyor. 2 yıl sonunda evlenilmemişse maaş yeniden bağlanıyor. Boşanma olmaz da eşi vefat ederse bu kez bu iki yılın bitimi beklemeden eşinden ölüm maaşı alabiliyor.

aaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle SGK'ya yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Bunu yapmazsanız SGK kendilinden ödeme yapmıyor.

ş ile belirleniyor. Örneğin her ay babasından 1000 bira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna çeyiz yardımı olarak 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.