Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Devletin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler: 4 gözaltı

Zonguldak, Düzce ve Bolu’da yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alınırken, olayla ilgili 18 kişinin ifadesi alındı.

Devletin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler: 4 gözaltı

Zonguldak, Düzce ve Bolu’da yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alınırken, olayla ilgili 18 kişinin ifadesi alındı.

06 Eylül 2019 Cuma 06:48
Devletin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan TTK kömürünü değiştirmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştirdiği tespit edilen Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 kişinin ifadesi de alındı.

Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla dağıtılan yardım kömürlerinin dağıtım ihalesini alan Tamer E.’nin bu kömürleri kalitesiz kömürle değiştirdiği, kaliteli TTK kömürlerinin depolarda boşaltılıp kalitesiz kömürlerin yardıma muhtaçlara dağıtıldığı ve kaliteli TTK kömürünün zimmete geçirilerek daha pahalı şekilde satıldığı öğrenildi. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
devletin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk Okula Gitmek İstemiyorsa Ne Yapılmalı?
Çocuk Okula Gitmek İstemiyorsa Ne Yapılmalı?
Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı
Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı
Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: Ben saygı gören insanlardanım
Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: Ben saygı gören insanlardanım

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim