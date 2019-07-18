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Devlet memurluğu hayali kuranlara müjde! Binlerce kadro açıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni 4 bin 809 kontenjan verildi.

Devlet memurluğu hayali kuranlara müjde! Binlerce kadro açıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni 4 bin 809 kontenjan verildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
Devlet memurluğu hayali kuranlara müjde! Binlerce kadro açıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarına yeni 4 bin 809 kontenjan verildi. 

Açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek ilave atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi: "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 14/7/2019 tarihli ve 2019/199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır" 

Üst mahkemeler, bakanlıklar, bağlı,iİlgili ve ilişkili kurumlara toplamda 3 bin 835 atama izni tahsis edilirken, 127 üniversiteye ise toplam 914 ek atama yapılacak. Adalet Bakanlığı için belirlenen atama izninin 800'ü sadece; icra müdürü, icra müdür yardımcısı, ve idare memuru kadrolarından oluşuyor. 

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devlet memurluğu hayali kuranlara müjde binlerce kadro açıldı
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