Devlet memurluğu bir hayal mi?

Nasıl Devlet Memuru olurum? Devlet Memuru olmanın şartları ağır mı? Kaç yaşını doldurursam Devlet Memuru olabilirim? Askerliğimi yapmadım! Tecille Devlet Memuru olabilir miyim? 2019 KPSS ne zaman?

Konuyu hiç uzatmadan söylemek gerekirse; Hayır değil!

Devlet memuru olmak isteyenlere kısa bir rehber hazırladık. Bu rehber sayesinde Devlet memuru olabilmek için yapmanız gerekenleri sizlere kısaca özetleyeceğiz.

NEDEN DEVLET MEMURLUĞU?

Devlet memurluğu günümüz ekonomik koşullarında garanti imkan olarak görülen bir iş kolu haline geldi. Üst üste yaşanan ekonomik krizler nedeniyle özel sektörde çalışanların (büyük firmalarda çalışsalar bile) aniden işsiz kalabilme ihtimalleri iş arayan gençleri Devlet memuru olma hayaline sürüklemekte. Devlet memuru olmak; halk arasındaki tabirle ‘sırtını Devlete dayamak’, sigorta garantisi, işten çıkarılmanın zorluğu ve hafif iş yükü nedeniyle toplumda birçok kişinin hayallerini süslemektedir.

NASIL DEVLET MEMURU OLURUM?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartlara göre:

18 yaşını doldurmuş olmak veya eğer bir meslek okulu veya sanat okulu mezunu iseniz 15 yaş kazai rüşt ehliyeti (reşit sayılma) almanız durumunda yeterli olacaktır.

Bazı özel durumlar haricinde (Gazi ve şehit yakınlarının Devlet memurluğuna alınması gibi) Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek yeterli puan almanız ve Kamu Kurumları tarafından açıklanan kadroları tercih döneminde bildirmeniz gerekmektedir.

Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak, ertelenmiş olsa dahi Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı bir suç işlememiş olmak ve yüz kızartıcı suç (hırsızlık, rüşvet, irtikap, hileli iflas, sahtecilik dolandırıcılık vb.) işlememiş olmak gerekmektedir.

Askerliğinizi yapmış olmanız veya tecil ettirmiş olmanız gerekmektedir.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmanızın yapılmış olması gerekmektedir.

(15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sonrasında eklenen bu yeni madde ile Devlet Memuru olmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra atamaları kesinleşir ve Devlet Memuru olarak çalışmaya başlarlar.)

Şu ana kadar yazdıklarımız o kadar da zor bir süreç olmadığını gösteriyor. Peki Devlet Memuru olabilmenin püf noktaları neler?

Şüphesiz ki en önemli ayrıntı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılarak belli bir puan barajını aşmak ve iyi bir sıralamada yer edinmek gerekiyor. Eğer hatırı sayılır seviyede Türkçe, Matematik ve Genel Kültür konularına hakimseniz kısa süre içerisinde Devlet Memuru olmamanız için hiçbir neden yok diyebiliriz. Önemli olan bir diğer ayrıntı ise bolca okumanız ve güncel konularla ilgili olmanızdır.

Kamu Personeli Seçme Sınavları, tek yıllarda A Grubu, çift yıllarda ise B Grubu adaylar için açılmakta ve adaylar aldıkları puanlarla 2 yıl boyunca atama bekleyebilmektedir. Bu nedenle sınava hazırlığınızı vakit kaybetmeden başlatmanızda ciddi yarar var. Yanı sıra KPSS’ye girebilmek için mezun olmanız gerekmiyor. Yani sadece deneyip tecrübe edinmek için bile KPSS’ye girmenizi tavsiye ederiz.

PEKİ KPSS 2019 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre:

A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için 03/05/2019-15/05/2019 tarihleri arasında başvurular alınacak, 28/05/2019 tarihinde geç başvurular alınacaktır. Sınav tarihi 14/07/2019. Sınav sonuçları ise 29/08/2019 tarihinde açıklanacak.

A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi 1. Gün) sınavı için 03/05/2019-15/05/2019 tarihleri arasında başvurular alınacak, 28/05/2019 tarihinde geç başvurular alınacaktır. Sınav tarihi 20/07/2019. Sınav sonuçları ise 29/08/2019 tarihinde açıklanacak.

A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi2. Gün) sınavı için 03/05/2019-15/05/2019 tarihleri arasında başvurular alınacak, 28/05/2019 tarihinde geç başvurular alınacaktır. Sınav tarihi 21/07/2019. Sınav sonuçları ise 29/08/2019 tarihinde açıklanacak.

A Grubu ve Öğretmenlik (ÖABT-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavı için 03/05/2019-15/05/2019 tarihleri arasında başvurular alınacak, 28/05/2019 tarihinde geç başvurular alınacaktır. Sınav tarihi 28/07/2019. Sınav sonuçları ise 29/08/2019 tarihinde açıklanacak.

Bu aşamalardan geçebilen adaylar Devlet Memuru olarak görevlerine başlayacaklar. KPSS şartı aramayan Kurumlara ilişkin duyurular için mutlaka Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi internet sitelerindeki duyuruları takip etmeyi unutmayınız.

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