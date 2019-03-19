devlet memurlarının sorunları

DEVLET MEMURLARININ SORUNLARI

Birçok insanımız Devlet Memuru olabilmek için yıllarca uğraşsa da memur olduktan sonra yepyeni sorunlarla uğraşmak durumunda kalmaktadır. Peki nedir bu sorunlardan bazıları? Gelin kısaca göz atalım.

EKONOMİK SORUNLAR

Memur maaşları asgari ücret olarak tanımlanan ücretlerin üzerinde olmakla birlikte, yıllardır takip edildiği üzere yoksulluk sınırının oldukça altında seyretmektedir. Bu da Devlet Memurlarının belli bir hayat standardının üzerine çıkmasını imkansız hale getirmektedir. Kültürel ve sosyal aktiviteler bir yana, Devlet Memurlarının büyük çoğunluğu krizlerin yarattığı derin sarsıntılardan sonra mutfaktaki temel ihtiyaçlarından bile feragat etmek zorunda kalmaktadır. Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan bir Devlet Memurunun normal bir standartta yaşaması neredeyse imkansızdır. Ülkemizde gıda fiyatlarının bile adeta alev almış olması nedeniyle, memurlar yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. ‘Ne uzar ne kısalır’ diyenlerimiz çoktur Devlet Memurluğu için. Ülkemizde yıllardır uzamadığı kesin olmakla birlikte kısalmaya başlayan bir kavrama dönüştüğü gerçeği de gözler önündedir.

AZ ÇALIŞAN MI ÇOK ÇALIŞAN MI?

Sadece ekonomik değil tabii ki Devlet Memurlarının yaşadığı sorunlar. Görevde yükselmenin olabildiğine hantallaştığı Devlet Memurluğu ‘çok çalışanın az çalışandan’ herhangi bir farklılığının oluşturulamadığı bir mecraya dönüşmüştür. Çok çalışan bir Devlet Memuru, işinde hiçbir yeterlik edinemeyen başka bir Devlet Memuru ile aynı maaşı almakta, herhangi bir prim veya teşvik edici bir uygulama ile çok çalışan memurun önü açılmamaktadır. Bu da zamanla idealist olarak tanımlanan memurların körelmesine ve görevlerini kendilerini adayarak yerlerine getirmekten kaçınmalarına yol açmaktadır. Performansa dayalı bir sistemle Devlet Memurluğu sisteminin elden geçirilmesinde ciddi fayda vardır demek yanlış olmaz. Devlette üretimin önünü açabilmek için bu uygulamaların derinleştirilmesi önemlidir.

AMİR KEYFİYETİ

Devlet Memurları Kanununda ucu açık bazı maddelerden dolayı amirlerin keyfiyeti gibi uygulamalarla da karşı karşıya kalmaktadır. Amirler geçmişte ‘sicil notu’ tehdidiyle memurları zorlardı. Sicil notu uygulaması artık tarihe karıştı ve kesinlikle isabetli bir karardı. Ancak bu sefer de bazı kamu kurumlarında memurun izinleri, işyerinde çalıştığı birimin sürekli değiştirilebilmesi, ikili ilişkilerde üstü kapalı mobbing gibi uygulamalarla amirlerin markajı devam etmektedir. Böyle durumlarda problemin daha da fazla büyüyeceğini düşünen Devlet memuru hakkını aramaktan çekinmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına kamuda ‘liyakat’ önceliğinin acilen devreye alınması gerekiyor. Kamu kurumlarında, yüksek kadrolara gerçekten hak eden insanların yükseltilmesi kurumlarda hantallığı, iş bilmezliği ve memnuniyetsizliği kökten çözecektir.

SİYASET YASAĞI!

Devlet memurlarının politize olmaya zorlanmaları ayrı bir sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nda yasak olmasına rağmen, sendikalar aracılığıyla dahi olsa Devlet Memurları bir şekilde politize olmaya zorlanmaktadırlar. Bir gruba daha yakın olmak Devlet Memurunu diğerlerinden daha öne alabildiği gibi tam tersi durumlar da yaşanabiliyor.

BELKİ BÜYÜKLERİMİZ DENERLER!

Temelde Devlet Memurlarının kaygı duymadan, kendini geliştirmeye hevesle, ülkenin kalkınması ve kamuda üretimi arttırması için ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Devlet Memurunun özgüvenini arttıracak ücret politikaları geliştirilmeli, performansı yüksek memurlar ödüllendirilmeli ve teşvik edilmeli, liyakat ön planda tutulmalı ve genç kadroların önü sürekli açık tutulmalıdır. Bilinmelidir ki kamuda refah ve üretim, tüm topluma ferahlık ve bolluk olarak yansıyacaktır.

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