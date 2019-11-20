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Devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde skandal görüntü!

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde skandallar bitmiyor. Geçen aylarda seks skandalları ile çalkalanan hastane, bu kez de acil servis yoğun bakım ünitesindeki tepki çeken görüntüler ile gündemde.

Devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde skandal görüntü!

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde skandallar bitmiyor. Geçen aylarda seks skandalları ile çalkalanan hastane, bu kez de acil servis yoğun bakım ünitesindeki tepki çeken görüntüler ile gündemde.

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:00
Devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde skandal görüntü!

Geçen aylarda seks skandalları iddiasıyla gündeme gelen Alaşehir Devlet Hastanesi bu kez de acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi ile gündemde.

Odatv'den Hülya Kılınç'ın haberine göre Manisa eski milletvekili ve yazar Tevfik Diker, sosyal medya hesabından Alaşehir Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisi çalışanlarının, köpük partisinde çekilen görüntüleri yayımladı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüler ile ilgili soruşturma açıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili Varan-1, Varan-2, Varan-3 adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ManisaDevlet HastanesiYoğun BakımKöpük PartisiAlaşehir Devlet Hastanesi
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