Dev yolcu uçağı Saros'ta batırıldı!

Antalya'dan Saroz Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İbrice Limanı'nda düzenlenen törende, Saros Körfezi'nin turizm açısından uyuyan bir dev olduğunu söyledi.

Saros Körfezi'nin alternatif bir turizm merkezi olacağının altını çizen Uysal, "Diğer bir açıdan da dalış turizmi kitle turizmden farklı bir konumda. Kişi başına turistin getirdiği gelir 500-600 dolar gibi çok düşük. Fakat burada dalış turizmiyle 2-3 bin dolarlardan bahsetmek hayal değil. Onun için uçak batığı, yapay resifin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

90 tonluk Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış turizmini canlandırmak amacıyla Saros Körfezi'nde batırılıyor https://t.co/8ms7eKcvO5 pic.twitter.com/Mk6XDUP4qv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 14 Haziran 2019

Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için parçalara ayrılarak, mart ayında Antalya'dan 6 TIR'la Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirilen 90 ton ağırlığındaki uçağın gövde montajı tamamlanmıştı.

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