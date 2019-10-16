Dev Organizasyon İçin 110 Ülkeden 15 Bin Katılımcı Geliyor

Dünyada tekstil ürünlerine olan ilginin artması, küresel alanda önemli pamuk üreticilerinden biri olan ülkemizin bebek ve çocuk sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. Yerli markaların, özgün tasarımlara daha fazla önem vermeye başlamasıyla birlikte bebek çocuk giyim sektörü de gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Avrupalı Annelerin Gözdesi Türk Ürünler

Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük giyim tedarikçisi olan Türkiye’de, son verilere göre bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 14,4 pay ile İspanya olurken, ihracatımızda yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer alan Almanya pazarını, yüzde 11,6 ile Irak, yüzde 7,3 ile İngiltere ve yüzde 4,4 ile Libya takip ediyor. Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi AB ülkelerinin yanı sıra Kırgızistan, Ukrayna, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ihracatımızın yöneldiği diğer başlıca pazarlar olarak yer alıyor.

Son on yıl için TÜİK tarafından yayımlanan istatistiki verilere bakıldığında, Türkiye’nin dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektörlerden birisi olan bebek ve çocuk giyim sektöründe son 4 yılda iş hacmini 20 kat büyüten işletmeler bulunuyor.

Uluslararası Organizasyonlar Sektöre Dinamizm Katıyor

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de bebek ve çocuk giyim sektöründeki en zayıf halkayı ise pazarlama uygulamaları oluşturuyor. Sektördeki şirketler üretmeyi bir şekilde başarmış olsa da pazarlama kaynaklarını kullanmakta zorluk yaşıyor. Bu sebeple sektöre yönelik yapılan organizasyon ve uluslararası fuar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ile birlikte bebek çocuk giyim sektörünün de gelişmeye ve büyümeye devam edeceği kaydediliyor. Özellikle ihracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

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