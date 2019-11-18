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Desıgn Week Turkey’e 61 Bin Kişi İle Rekor Katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Week Turkey 2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar ki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.TİM Başkanı İsmail Gülle, “Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Önümüzdeki yıl, ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçireceğiz”dedi.

Desıgn Week Turkey’e 61 Bin Kişi İle Rekor Katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Week Turkey 2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar ki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.TİM Başkanı İsmail Gülle, “Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Önümüzdeki yıl, ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçireceğiz”dedi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:58
Desıgn Week Turkey’e 61 Bin Kişi İle Rekor Katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye’deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) sona erdi.Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul’da konuşmacı olarak ağırlayan etkinliğe ilgi büyük oldu.

Design Week Turkey’de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul’umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Geçen yıl, 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey’de bu yıl 61 bin 382 ziyaretçi ile rekor katılıma ulaştık. Önümüzdeki yıl, ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz.”

Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul’da ağırladı

Dört gün süren etkinlik boyunca 100’den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında katılımcılarla buluştu. Katılımcılar, ana teması ‘Tasarımın Ötesinde’ olan etkinlikte, İngiliz Endüstriyel Tasarımcı Sebastian Bergne, London Design Festival Direktörü Ben Evans, Hollandalı sanatçı ve yenilikçi Daan Roosegaarde, Otomobil Tasarımcısı Niels van Roij, Tayvan Medikal Tasarım Birliği başkanı Kevin C. TSeng, International Forum Design CEO’su Ralp Wiegmann, Mimar Melike Altınışık, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol ve Hakan Akkaya, Ekonomist Emre Alkin gibi birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı buldu. Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medical Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlığıyla düzenlenen panel ve konferanslarda tasarım dünyasındaki son gelişmeler ele alındı. Uluslararası Ro Guiltless Plastic Yarışması’nın küratörü Rosanna Orlandi’nin “Suçlu Plastik Değildir”, Dokumanın Çağdaş Yüzü, CollectThings gibi nitelikli sergiler ve seçkin etkinliklerle de katılımcılara muhteşem bir ziyafet sunuldu.

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desıgn week turkey e bin kişi rekor katılım
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