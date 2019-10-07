DERVİŞİN YOLU 4 KIRIK KALBE KIRK HADİS

Kaybettik. Savaşlarda yarıştıra yarıştıra kaybettik Hazreti Peygamberin[asm] vahyi hak etmek için terleyen özünü. Onlu yaşlardaki arkadaşı Zeyd bin Sabit’e kuşların ne güzel uçtuğunu anlatan kalbinin kanat seslerini kırdık; yalnızlaştık. Hüzün yılının eşiğinde, O’nu miraca taşıyan hayretinin yatışmaz ateşini, Kab-ı Kavseyn’e taşan tefekkürünün zarif tenini savaşların gürültüsünde ezdik; köreldik. Vaktin üstüne çıkan, dünyanın kıyısına çekilen o şiirli şuurun nabzını duyamadık; sağırlaştık.

Kırık Kalbe Kırk Hadis’e niyetlenirken, Resulullah’ın[asm] şiirin akışında yankılanan, şuurun avucunda demlenen sessiz duruşlarını görenlerle tanıştım. O’nun billur b/akışını suyun başını taşlara vuruşuyla anlatan Fuzulî’ye güvendim. Tek bir nefeste aynasını buğulandırmaktan korkanlar gibi, vahiy karşısında nefessiz duruşunu gören Mevlâna Celaleddin-i Rumi’ye sessizce refakat ettim. “Elbette ki Muhammed gelecekti” hasretini yana yana seslendiren Rilke’nin siyahî hüznünü giyindim. "Kardeş; ayırma bizi koynundan!” diye ağlayan Goethe’nin kalbindeki “dağ pınarları”nın sesini aldım can kulağıma. O’nu tüm varoluşun ihtişamına hayretle mukabelesini bütün zamanların “andelib-i zişân”ı diye duyan Said Nursi’nin duyuşunu vurdum kalbime. “Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için…” diyen Sezai Karakoç’un gökçe bakışını kuşanmaya adandım.

Niyetim yeni bir duyuşla duymak hadisleri. Ve duyurmak. Gelecek Söz’ü hak etmek için, gelmiş Söz’ün hakkını vermek için çırpınan nebevî kalbi göğsümüzde ağırlamak. Düşüncenin patikalarında yürürken elinden tutmak Hazreti Peygamber’in. Şiirin yamaçlarında refakat etmek nefeslerine. Sahabe hayatlarını bin bir emekle yazdığı hayat şiiri diye okumak. Ümidin sesi diye dinlemek susuşlarını. Taşlara vuran su sesi diye dokunmak bekleyişlerine…

Senai Demirci

Senai Demirci

1963’de Samsun’da doğdu. Tıp eğitimi aldı. Kalbinin sızılarını mürekkep edip “yazar” olmaya çalışıyor. Ara sıra televizyonda görünür, radyoda duyularsa da, iç görüntüsü ve iç sesinin henüz kendince bile görülüp duyulmadığı kanaatinde. Allah’a görünmeye değer, Allah’ın duymasına yakışır haller ve sözler içinde ya­şamaktır duası.

Kısmet...

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:

Oruç Çiğnemek Sakızı Bozar mı Hocaaamm?, Ekim 2019

Dervişin Yolu 4: Kırık Kalbe Kırk Hadis, Ekim 2019

Dervişin Yolu 3: 99 Esma 99 Dua, Nisan 2019

Dervişin Yolu 2: Her Gece Bir Dua, Nisan 2019

Dervişin Yolu 1: Her Güne Bir Ayet, Nisan 2019

Köprüden Önce On Çıkış, Kasım 2015

Kırk Kapının Kırk Duası, Eylül 2014

Şükretmek İçin 1001 Küçücük Neden, Temmuz 2014

'Dervişin Yolu 4: Kırık Kalbe Kırk Hadis'

Teknik Özellikler

Yazar: Senai Demirci

Yayınevi: Hayykitap 610

Kategori: Herkes İçin Tasavvuf70

Türü: TASAVVUF / Bugünden Yazanlar

Birinci baskı: Ekim 2019

Sayfa sayısı: 200

Ebat: 12x18 cm

Fiyatı: 24 TL KDV'DEN MUAFTIR

ISBN: 978-605-7674-13-5

Barkod: 9786057674135