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Depreme Nikah Masasında Yakalandılar!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında nikah masasında olan çiftin zor anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depreme Nikah Masasında Yakalandılar!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında nikah masasında olan çiftin zor anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:49
Depreme Nikah Masasında Yakalandılar!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta'nın Gönen ilçesinde de hissedildi. 

Bu sırada belediye binasındaki salonda nikahları kıyılan Cengiz ve Halise Yıldırım çiftinin yaşadığı zor anlar, bir yakınları tarafından cep telefonuyla tesadüfen kaydedildi.

Görüntülerde, nikah memuru ve şahitlerle birlikte nikah masasında bulunan çift, törenin başladığı sırada meydana gelen sarsıntı sonrası masaya ve birbirlerine tutunuyor. 

Damat Cengiz Yıldırım yaptığı açıklamada, nikahlarında yaşanan depremin talihsizlik olduğunu söyledi. 

Deprem esnasında panik yapmadıklarını belirten Yıldırım, "Sakince bekledik, daha sonra nikah memuru işlemlere devam etti. Nikahımızı kıydık. Binada hasar oluşmuş, hemen binayı terk ettik. Denizli daha çok hissetti, üzücü bir olay oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Gelin Halise Yıldırım da "Talihsiz bir olay yaşadık. Çok korktuk ama her şeye rağmen yine de nikah devam etti. Nikahımızı kıydık, sonra zaten binayı boşalttık. Denizli'deki depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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