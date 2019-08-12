Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!

Depreme dayanıklı konutlar daha çok tercih ediliyor

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak ve Türkiye’deki konut projelerini bir araya toplayan Hürriyet Emlak Projeland tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 30’u 15 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 0-5 yaş arasındaki konutlarda yaşayanların oranı ise yüzde 25. Sıfır konut arayanların büyük çoğunluğu bu tipteki yapıların sunduğu kampanya avantajları dolayısıyla tercih ediyor, sıfır konutları tercih edenlerin bir diğer sebebi ise bu konutların depreme dayanıklı olması. Konut arayanların büyük çoğunluğu (%75) konut arayışlarında evin deprem bölgesinde olup olmadığını kontrol ediyor. Buna karşın ankete katılanların dikkat çekici bir kısmı (%42) deprem açısından risk taşıyan bölgelerde yaşıyor.

Depreme dayanıklı konutlar daha çok tercih ediliyor

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak ve Türkiye’deki konut projelerini bir araya toplayan Hürriyet Emlak Projeland tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 30’u 15 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 0-5 yaş arasındaki konutlarda yaşayanların oranı ise yüzde 25. Sıfır konut arayanların büyük çoğunluğu bu tipteki yapıların sunduğu kampanya avantajları dolayısıyla tercih ediyor, sıfır konutları tercih edenlerin bir diğer sebebi ise bu konutların depreme dayanıklı olması. Konut arayanların büyük çoğunluğu (%75) konut arayışlarında evin deprem bölgesinde olup olmadığını kontrol ediyor. Buna karşın ankete katılanların dikkat çekici bir kısmı (%42) deprem açısından risk taşıyan bölgelerde yaşıyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:46
Depreme dayanıklı konutlar daha çok tercih ediliyor

Ev satın alırken veya kiralarken bir çok kriter devreye giriyor. Devreye giren kriterlerin başında bina yaşı, ulaşım, güvenlik ve binanın depreme karşı dayanıklılığı geliyor.Emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet Emlak ve Türkiye’deki konut projelerini biraraya toplayan Hürriyet Emlak Projeland tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları konut tercihleri konusunda ilginç verileri ortaya koydu.

Temel kriter: Depreme dayanıklılık

Sıfır konut arayanların büyük çoğunluğu bu tipteki yapıların sunduğu kampanya avantajları sebebiyle bu konutları tercih ediyor, sıfır konutları tercih edenlerin bir diğer sebebi ise bu konutların depreme dayanıklı olması. Ev arayışında olanların büyük çoğunluğu (%75) ev ararken konutun deprem bölgesinde olup olmadığına dikkat ediyor. Anket sonuçları ankete katılanların yüzde 42’sinin deprem açısından risk taşıyan bölgelerde oturduğunu da gösteriyor.

Sıfır konutlar kampanya fırsatlarıyla öne çıkıyor

Verilere göre ankete katılanların yüzde 30’u 15 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 0-5 yaş arasındaki konutlarda yaşayanların oranı ise yüzde 25. Sıfır konutlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Sıfır konutları ve sıfır konut projelerini tercih edenlerin yüzde 40’ı bu projelerin sunduğu kampanya fırsatlarından dolayı bu tipteki konutları tercih ediyor. İkinci sırada ise sıfır konutların depreme olan dayanıklılığı geliyor, sıfır konut arayanların yüzde 23’ü bu konutların depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor. Sıfır konutlar ayrıca sağladıkları sosyal alanlar (%21) ve güvenlik nedeniyle de (%16) tercih ediliyor.

Yaşadığınız konutun bina yaşı?

Neden sıfır konut arıyorsunuz?

15 yaş ve üzeri %30

Kampanya Fırsatları %40

0-5 yaş %25

Depreme Dayanıklılık %23

5-10 yaş %24

Sosyal Alanlar % 21

10-15 yaş %21

Güvenlik%16

Depreme dayanıklı binalarda yaşamak şart

Anket sonuçlarını yorumlayan Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Ev ararken hepimizin farklı kriterleri var. Ulaşım imkânları, konut fiyatı, bulunduğu kat, kullanılan malzeme ilk akla gelen kriterler, ancak bina yaşı ve binanın depreme dayanıklılığı dikkat edilmesi gereken faktörlerin başında geliyor. Eski binalar daha fazla deprem riski taşıdığından yatırımcı bina yaşı daha genç olan konutları tercih etmeye devam ediyor” diyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
depreme dayanıklı konutlar daha çok tercih ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Personel Alımları İle İlgili Önemli Uyarı!
Personel Alımları İle İlgili Önemli Uyarı!
Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası
Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası
Adana'da taciz iddiası
Adana'da taciz iddiası

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim