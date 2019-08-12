depreme dayanıklı konutlar daha çok tercih ediliyor

Ev satın alırken veya kiralarken bir çok kriter devreye giriyor. Devreye giren kriterlerin başında bina yaşı, ulaşım, güvenlik ve binanın depreme karşı dayanıklılığı geliyor.Emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet Emlak ve Türkiye’deki konut projelerini biraraya toplayan Hürriyet Emlak Projeland tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları konut tercihleri konusunda ilginç verileri ortaya koydu.

Temel kriter: Depreme dayanıklılık

Sıfır konut arayanların büyük çoğunluğu bu tipteki yapıların sunduğu kampanya avantajları sebebiyle bu konutları tercih ediyor, sıfır konutları tercih edenlerin bir diğer sebebi ise bu konutların depreme dayanıklı olması. Ev arayışında olanların büyük çoğunluğu (%75) ev ararken konutun deprem bölgesinde olup olmadığına dikkat ediyor. Anket sonuçları ankete katılanların yüzde 42’sinin deprem açısından risk taşıyan bölgelerde oturduğunu da gösteriyor.

Sıfır konutlar kampanya fırsatlarıyla öne çıkıyor

Verilere göre ankete katılanların yüzde 30’u 15 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 0-5 yaş arasındaki konutlarda yaşayanların oranı ise yüzde 25. Sıfır konutlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Sıfır konutları ve sıfır konut projelerini tercih edenlerin yüzde 40’ı bu projelerin sunduğu kampanya fırsatlarından dolayı bu tipteki konutları tercih ediyor. İkinci sırada ise sıfır konutların depreme olan dayanıklılığı geliyor, sıfır konut arayanların yüzde 23’ü bu konutların depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor. Sıfır konutlar ayrıca sağladıkları sosyal alanlar (%21) ve güvenlik nedeniyle de (%16) tercih ediliyor.

Yaşadığınız konutun bina yaşı? Neden sıfır konut arıyorsunuz? 15 yaş ve üzeri %30 Kampanya Fırsatları %40 0-5 yaş %25 Depreme Dayanıklılık %23 5-10 yaş %24 Sosyal Alanlar % 21 10-15 yaş %21 Güvenlik%16

Depreme dayanıklı binalarda yaşamak şart

Anket sonuçlarını yorumlayan Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Ev ararken hepimizin farklı kriterleri var. Ulaşım imkânları, konut fiyatı, bulunduğu kat, kullanılan malzeme ilk akla gelen kriterler, ancak bina yaşı ve binanın depreme dayanıklılığı dikkat edilmesi gereken faktörlerin başında geliyor. Eski binalar daha fazla deprem riski taşıdığından yatırımcı bina yaşı daha genç olan konutları tercih etmeye devam ediyor” diyor.

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