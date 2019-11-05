depremde yüksek emniyet sağlayan yapay zekalı asansör

Bundan 26 sene önce Yokohoma'daki 70 katlı bir gökdelene, en yüksek hızında bile dikine duran bir madeni paranın devrilmesini önleyecek asansörler kurmayı başaran Mitsubishi Electric, bugün ise özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi AI Neural Network ile ileri teknolojisini asansörlerine taşıyor. Yedek kontrol yazılımı ile kat arasında kalma riskini de ortadan kaldıran Mitsubishi Electric, güvenliğin yanı sıra çevreye dost yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Isı enerjisinin bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri verilmesine imkan tanıyan Mitsubishi Electric asansörleri, yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor ve böylelikle yılda yaklaşık 1.400 kg CO2 salınımı azaltılabiliyor. Dünya genelinde büyük projelere katma değer sağlayan Mitsubishi Electric asansörleri, Türkiye’de de çok sayıda prestijli projede dikkat çekiyor.

Asansör sektörüne öncülük eden teknolojileriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, asansörlerde VVVF Invertör kontrol teknolojisini başarıyla geliştiren ilk firma konumunda. 1993 yılında Yokohoma'daki 70 katlı bir gökdelene, en yüksek hızında bile dikine duran bir madeni paranın devrilmemesini sağlayacak asansörler kurmayı başaran marka, bugün çok daha gelişmiş bir teknolojiyle sürekli olarak yüksek hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip asansörler geliştirmeye devam ediyor.

Deprem ve elektrik kesintisinde Back-Up sistemi ile yolcuları güvenle tahliye ediyor

Mitsubishi Electric, asansörlerin sağladığı kolaylıkların yanı sıra hatalı durumlarda oluşturabileceği tehlikelerin farkında olunması için kullanıcıların ve asansör sektöründe çalışanların daha bilinçli olması gerektiği bilinciyle hareket ediyor. Markanın asansörlerinin sahip olduğu yedek kontrol yazılımı ile deprem ve elektrik kesintisi gibi durumlarda asansörün kat arasında kalmasının önüne geçilirken, kontrol panelinde arıza olması durumunda ikinci bir Back-Up Sistemi ile yolcuların asansörden tahliyesi sağlanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanan asansörlerinde Back-Up Sistemi’ni standart bir özellik olarak bulunduran markanın asansörleri sektörde en problemsiz ve arıza oranı en düşük asansörler arasında gösteriliyor. Kullandığı ileri teknoloji, kaliteli üretim stoğu, montaj aşamasındaki yeterliliği ve satış sonrası hizmetleri sayesinde asansörlerde arıza oranlarını en az seviyeye indiren markanın asansörleri 20-25 sene boyunca modernizasyon çalışmasına ihtiyaç duymaması nedeniyle de önemli bir maliyet avantajına sahip. Üst düzeyde güvenlik donanımı ve yazılımının yanı sıra yedek kontrol yazılımıyla da fark yaratan Mitsubishi Electric, “seyahat konforu, kalite, sessizlik” konularında da asansör sektörüne öncülük ediyor.

Asansörlerde yapay zeka teknolojisi

Mitsubishi Electric, operasyonda verimlilik sağlayan ve kullanıcı memnuniyetini arttıran AI Neural Network’u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi kullanıyor. Bu sistemde mevcut trafik akışı sistem bilgisayarında hafızaya alınıp bekleme süreleri minimuma indirilerek servis hizmeti sorunsuz ve minimum enerji sarfiyatı ile gerçekleşiyor. İleri teknolojisi sayesinde daha küçük ve yüksek enerji tasarruflu asansörler geliştiren marka, ultra hızlarda dahi gürültü ve titreşimi ortadan kaldırarak güvenli ve sarsıntısız seyir konforu sağlıyor.

Isı enerjisi bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri veriliyor

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi, ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Regenaration özelliği sayesinde ısı enerjisinin bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri verilmesine imkan tanınıyor. Bu sistem ile yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık 1.400 kg CO2 salınımı azaltılabiliyor. Mitsubishi Electric asansörleri, çağrı almadığında ya da binada trafik yoğunluğunun az olduğu anlarda kendini uyku moduna alarak yine enerjiden tasarruf ediyor.

Global ve yerli projelerde Mitsubishi Electric imzası

Türkiye’de asansör sistemleri ile Quasar İstanbul – Fairmont Hotel İstanbul, Rönesans Tower Ataşehir, Tema İstanbul, Bursa Hilton Oteli, Çırağan Palace By Kempinski, Vadistanbul Bulvar ve Park Etapları gibi çok sayıda prestijli projede tercih edilen Mitsubishi Electric, dünyanın sayılı projelerinde de adından söz ettiriyor. Güney Kore’nin Busan kentinde bulunan LCT Landmark Kulesi’ne ülkenin en hızlı asansörlerini monte eden Mitsubishi Electric, bu projede ultra yüksek hızlı asansörler için geliştirdiği ileri sürüş ve kontrol ekipmanları sayesinde üstün sürüş konforu, sessizlik ve güvenlik sunuyor.

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