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Depremde hayat kurtaran uygulama! Herkes onu indiriyor!

İnternetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında hayat kurtarabilir. İşte o uygulamalardan biri son 24 saatte binlerce kullanıcı tarafından indirildi.

Depremde hayat kurtaran uygulama! Herkes onu indiriyor!

İnternetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında hayat kurtarabilir. İşte o uygulamalardan biri son 24 saatte binlerce kullanıcı tarafından indirildi.

27 Eylül 2019 Cuma 10:56
Depremde hayat kurtaran uygulama! Herkes onu indiriyor!

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.

Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Bu uygulamalardan bir tanesi de Bridgefy. Bridgefy, internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulamanın çalışma prensibi ise şöyle...

Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.

Başka bir deyişle uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor.

Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren uygulamanın hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.09.2019 11:07
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