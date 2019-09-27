Deprem sonrasında çöken Türk Telekom'dan 10 GB'lik özür hediyesi

Türk Telekom, dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan İstanbul deprem sonrasında yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı.

Müşterilerinden özür dileyenMüşterilerinden özür dileyen şirket, şunları kaydetti:

"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır."

şirket, şunları kaydetti:

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA