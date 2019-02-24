Daha önce deprem öncesi ve deprem olurken yapılması gerekenler başlıklı iki ayrı haber hazırlamıştık. Şimdi de deprem olduktan sonra, deprem sonrası yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler aktaracağız. İşte detaylar...

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER!

Deprem sonrasın 103,0 AFAD FM'i takip edin. Radyodan yetkililer tarafında verilen talimatlara uyun. Kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyin. Ve aslı olmayan haberlerin yayımlmasına yardımcı olmayın.

Tehlike ve risklerden korunmak için bilinçlenin ve hazırlıklı olun.

Deprem sonrasında kendinizi emniyet almak için güvenli bir yer bulun.

Sağlığınızı kontrol edin. Yaranız varsa ve kanıyorsa, yaranızın üstüne basıtrarak yukarı doğru kaldırın.

Bulunduğunuz yerde yardıma ihtiyacı olanlara ilk yardım uygulayın. Eğer ilk yardım bilginiz yoksa 112'yi arayın.

Bulunduğun yerin hasar kontrolünü yapın.

Küçük çaplı yangınlara müdahale ederek söndürün. Eğer yangın büyük çaplıysa 110'u arayın.

Acil çıkış yollarının güvenli olup olmadığını kontrol edin.

Bulunduğunuz binayı terk etmeden önce su ve gaz vanalarını kapatın.

Eğer etrafında su veya nem yoksa elektrik şarterlerini indirin.

Afet çantanızı yanınıza alarak, binayı güvenli yollardan terk edin ve bina dışındaki toplanma alanına gidin.

Artçı depremlere karşı hazırlık olun ve aile afet planınızı uygulayın.

Yoğun araç trafiği yardım ve kurtarma ekiplerinin gereken yerlere ulaşmasını engelleyeceği için aracınızla yola çıkmayın.

Yakınlarınızla iletişime geçmek adına mesajlaşma yolunu seçin. Telefon görüşmesi yapmak durumu daha acil olanların ve yardım ekiplerinin haberleşmesini zorlaştırabilir.

Deprem sonrasın yardım ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. İşlerini kolaylaştırın. Deprem sonrasına çocuk, engelli, yaşlı ve hastaların daha öncelikli yardıma muhtaç olduklarını unutmayın.

Acil yardım numaralarını mutlaka ezberleyin.

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