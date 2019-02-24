Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!

Son günlerde deprem kelimesini çok sık duyar olduk. Uzmanlar tarafından sık sık olası depremler hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Aslında ülkemizde artan artçı depremler toplumu da tedirgin etmiş durumda. En son Çanakkale'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem halkın sokaklara çıkmasına, panik olmasına neden olmuştu. KPSS CAFE olarak deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşerek deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!

Son günlerde deprem kelimesini çok sık duyar olduk. Uzmanlar tarafından sık sık olası depremler hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Aslında ülkemizde artan artçı depremler toplumu da tedirgin etmiş durumda. En son Çanakkale'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem halkın sokaklara çıkmasına, panik olmasına neden olmuştu. KPSS CAFE olarak deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşerek deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

24 Şubat 2019 Pazar 18:00
Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!

Son günlerde deprem kelimesini çok sık duyar olduk. Uzmanlar tarafından sık sık olası depremler hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Aslında ülkemizde artan artçı depremler toplumu da tedirgin etmiş durumda. En son Çanakkale'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem halkın sokaklara çıkmasına, panik olmasına neden olmuştu. KPSS CAFE olarak deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşerek deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

DEPREM ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER!

Risklerinizi öğrenin, risk analizi yapın ve ihmal etmeyin. Yaşadığınız bölgenin, oturduğunuz binanın deprem kaynaklı risklerini öğrenin ve risk analizine göre önlemler alın.

Depreme hazırlıklı olun. Depremden önce deprem olması halinde depremden sonra 72 saat yardım gelmeyeceğini düşünerek hazırlık yapın. Konutunuzun yeni yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, uygunsuz tadilatlara uğramamış ve depreme dayanıklı olmasına dikkat edin.

Düştüğünüzde size zarar verebilecek eşyaları tespit edin ve bu eşyaları uygun olacak şekilde sabitleyin. Elektrik, gaz ve su bağlantılarının nasıl kesileceğini önceden prova edin.

Yatağınızı ve oturma gruplarınızı pencere kenarlarından ve düşebilecek eşyalar uzak olacak şekilde konumlandırın.

Aile afet planı hazırlamalısınız. Aile afet planı, deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerin tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde planlanmasıdır.

Her aile bireyinin, kimlik, tapu, acil durum bilgileri ve önemli evraklar gibi evrakların fotokopisini hazırlayın. Evin içinde güvenli bir bölge, bina içinde güvenli bir bölge, bina dışında ve mahalle dışında aile bireyleri için toplanma alanları belirleyin. 

Konaklama planınızı, yetkililer tarafından çadır kent, kapalı spor salonu gibi alanlarda konaklamanızı sağlayacağını bilerek yapın.

Deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri her bir aile bireyi olarak öğrenin hatta prova edin.

3 gün boyunca yetecek bir afet çantası hazırlayın. Afet çantanızı belirli aralıklarla yeniden kontrol edin. Afet çantasını deprem anında kkolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edin.

Deprem çantası veya afet çantasından olması gereken malzemeler şöyledir;

Mutlaka Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırın. Acil yardım numaralarını mutlaka ezberleyin.

Kaynaklar; AFAD

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Son Güncelleme: 24.02.2019 19:09
Anahtar Kelimeler:
Deprem çantasıAfet çantasıDeprem Olmadan önce HazırlıkDeprem Olmadan önceDepremden önceDeprem öncesi Yapılması GerekenlerDeprem öncesiDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim