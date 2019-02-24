Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!

Son günlerde deprem kelimesini çok sık duyar olduk. Uzmanlar tarafından sık sık olası depremler hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Aslında ülkemizde artan artçı depremler toplumu da tedirgin etmiş durumda. En son Çanakkale'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem halkın sokaklara çıkmasına, panik olmasına neden olmuştu. KPSS CAFE olarak deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşerek deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

DEPREM ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER!

Risklerinizi öğrenin, risk analizi yapın ve ihmal etmeyin. Yaşadığınız bölgenin, oturduğunuz binanın deprem kaynaklı risklerini öğrenin ve risk analizine göre önlemler alın.

Depreme hazırlıklı olun. Depremden önce deprem olması halinde depremden sonra 72 saat yardım gelmeyeceğini düşünerek hazırlık yapın. Konutunuzun yeni yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, uygunsuz tadilatlara uğramamış ve depreme dayanıklı olmasına dikkat edin.

Düştüğünüzde size zarar verebilecek eşyaları tespit edin ve bu eşyaları uygun olacak şekilde sabitleyin. Elektrik, gaz ve su bağlantılarının nasıl kesileceğini önceden prova edin.

Yatağınızı ve oturma gruplarınızı pencere kenarlarından ve düşebilecek eşyalar uzak olacak şekilde konumlandırın.

Aile afet planı hazırlamalısınız. Aile afet planı, deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerin tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde planlanmasıdır.

Her aile bireyinin, kimlik, tapu, acil durum bilgileri ve önemli evraklar gibi evrakların fotokopisini hazırlayın. Evin içinde güvenli bir bölge, bina içinde güvenli bir bölge, bina dışında ve mahalle dışında aile bireyleri için toplanma alanları belirleyin.

Konaklama planınızı, yetkililer tarafından çadır kent, kapalı spor salonu gibi alanlarda konaklamanızı sağlayacağını bilerek yapın.

Deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri her bir aile bireyi olarak öğrenin hatta prova edin.

3 gün boyunca yetecek bir afet çantası hazırlayın. Afet çantanızı belirli aralıklarla yeniden kontrol edin. Afet çantasını deprem anında kkolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edin.

Deprem çantası veya afet çantasından olması gereken malzemeler şöyledir;

Mutlaka Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırın. Acil yardım numaralarını mutlaka ezberleyin.

Kaynaklar; AFAD

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