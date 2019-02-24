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Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü birinci dereceden deprem bölgesi üzerinde yaşıyor.  Meydana gelen şiddetli depremlerde yüksek sayıda can kaybı, yaralanma ve büyük maddi hasarların oluşmasındaki temel nedenler arasında bilinçsiz yapılaşma ve doğal afetlere karşı bilinçlenmede ki yetersizlik olarak gösterilmektedir. Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Toplumu depremin zararlı etkilerine karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşları ve devletin yetkili organları depremden korunma yöntemlerini üç aşamada ele alıyor. Daha önce Deprem Öncesi yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırlamıştık. Şimdi de Deprem Olurken yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü birinci dereceden deprem bölgesi üzerinde yaşıyor.  Meydana gelen şiddetli depremlerde yüksek sayıda can kaybı, yaralanma ve büyük maddi hasarların oluşmasındaki temel nedenler arasında bilinçsiz yapılaşma ve doğal afetlere karşı bilinçlenmede ki yetersizlik olarak gösterilmektedir. Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Toplumu depremin zararlı etkilerine karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşları ve devletin yetkili organları depremden korunma yöntemlerini üç aşamada ele alıyor. Daha önce Deprem Öncesi yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırlamıştık. Şimdi de Deprem Olurken yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

24 Şubat 2019 Pazar 18:30
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü birinci dereceden deprem bölgesi üzerinde yaşıyor.  Meydana gelen şiddetli depremlerde yüksek sayıda can kaybı, yaralanma ve büyük maddi hasarların oluşmasındaki temel nedenler arasında bilinçsiz yapılaşma ve doğal afetlere karşı bilinçlenmede ki yetersizlik olarak gösterilmektedir. Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Toplumu depremin zararlı etkilerine karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşları ve devletin yetkili organları depremden korunma yöntemlerini üç aşamada ele alıyor. Daha önce Deprem Öncesi yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırlamıştık. Şimdi de Deprem Olurken yapılması gerekenler başlıklı bir haber hazırladık. İşte detaylar...

DEPREM OLURKEN YAPILMASI GEREKENLER!

Deprem olurken doğru davranışlarda bulunmak hayati önem taşımaktadır. Sarsıntı devam ederken, asla panik yapmayın, sakin olun ve derin nefes almaya özen gösterin.

Sarsıntı anında ve sarsıntı sonrasında etrafa saçılmış eşyalarda zarar görmemek adına koşmayın, evin içerisinde daha önceden belirlediğiniz güvenli bir bölgede bekleyin.

Sarsıntı devam ederken asla balkona çıkmayın, merdivenlere koşmayın.

Hiç bir koşulda asansörü kullanmayın.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN hareketlerini öğrenin.

Çök hareketi; Pencelereden uzak, güvenli ve sağlam bir duvar kenarında yada koltuk, masa gibi sağlam bir eşyanın yanına çökün.

Kapan hareketi; Hedef küçültme olarak da bilinen hareketle başınızı ve boynunuzu üzerine düşebilecek eşyalardan koruyun.

Tutun hareketi; Sarsıntıyla hareket eden ağır nesnelerden korunmak için en yakınınızdaki nesneye tutunun.

Deprem olduğunda panik yapmamanız ve sakin olmanız gerekmektedir. Panik yapar ve sakin olmazsanız tehlikenin boyutunun artacağını unutmayın.

Yataktaysanız, yataktan çıkmadan yastıkla başınızı koruyun ve çök, kapan, tutun hareketini yapın.

Kalabalık bir ortamdaysanız, panik yapmayın ve yetkili kişiler tarafından yapılan yönlendirmelere uyun.

Gaz kaçağı ihtimaline karşı kesinlikle ateş yakmayın.

Toz kalkmasına neden olacak her türlü hareket kaçının. Enkaz tozundan korunmak için masketakın veya bir bez parçası ile ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

Enkaz altında kaldıysanı duvarlara, borulara vurarak veya ıslık ve düdük çalarak dışırı ile iletişim kurmaya çalışın.

Eğer sarsıntıya dışarıda yakalandıysanız, binalardan uzak bir yerde, açık bir alanda yere diz çöküp sarsıntının geçmesini bekleyin.

Enerji hatlarından, elektrik direklerinden,ağaçlardan ve tabelalardan uzak durun.

Binalardan düşebilecek moloz ve cam parçalarına karşı dikkatli olun.

Saksı, levha, baca, kaya ve taş gibi düşebilecek cisimlere karşı temkinli olun.

Metro ve tren gibi toplu taşıma araçlarında sarsıntıya yakalanırsanız, talimat gelmedikçe aracı terketmeyin, aracın içinde kalın. Tutunacak yerlere sıkıca tutunun. Araç personelinin ve araç şoförünün talimatlarına uyun.

Araç kullanıyorsanız, aracınızı güvenli bir bölgeye park edin ve aracın içinden çıkmadan sakince bekleyin.  Eğer aracınız binaların arasındaysa hemen aracınızı park edin, araçtan hızlı çıkıp açık bir alana gidin.

Otopark gibi kapalı bir alandaysanız, aracınızdan çıkın ve aracın yanına uzanın.

Otoban gibi bir alandaysanız, aracınızı köprü, üst geçit, ağaç ve direk gibi yerlerin altına park etmeyin. Aracınızı sağda güvenli bir yere çekin ve park lambalarını yakın.

Acil yardım numaralarını mutlaka ezberleyin.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!
Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!
Son Güncelleme: 24.02.2019 19:09
Anahtar Kelimeler:
deprem olurken yapılması gerekenler
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