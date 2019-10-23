Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu

Denizli Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı mahallesi Geriz mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve 1 helikopter müdahale edildi.

Yangında yaklaşık 4 dönüm arazinin yandığı olayda yangında yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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