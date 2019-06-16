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Denizli’de Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.41'de Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler..

Denizli’de Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.41'de Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler..

16 Haziran 2019 Pazar 14:05
Denizli’de Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.41’de Denizli’nin Honaz ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Honaz olarak tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte Türkiye’de yaşanan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.06.16 10:41:14  37.8347   29.3028        5.0      -.-  3.2  3.2   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2019.06.16 08:48:43  39.0992   42.2078        9.0      -.-  2.4  -.-   YONCALI-BULANIK (MUS)                             İlksel
2019.06.16 02:37:00  39.0148   26.0765        5.2      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.06.16 01:31:46  40.3973   27.5157       18.5      -.-  2.1  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2019.06.16 00:49:31  40.3750   27.5282       12.4      -.-  2.1  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2019.06.16 00:19:19  39.1767   28.2467        8.9      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2019.06.16 00:17:46  36.9683   36.0147       13.5      -.-  1.7  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel
2019.06.16 00:14:57  39.0397   28.3793        4.9      -.-  1.4  -.-   DARGIL-GORDES (MANISA)                            İlksel
2019.06.16 00:12:00  39.1475   28.2368        9.4      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2019.06.16 00:10:16  39.0808   28.3582        9.7      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2019.06.15 21:41:47  35.6875   27.0792       62.8      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.15 20:23:20  36.5772   28.2508       11.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.15 20:02:44  40.8067   39.0427        9.9      -.-  2.3  -.-   SOGUKPINAR-GORELE (GIRESUN)                       İlksel
2019.06.15 19:16:25  38.3730   43.2057       21.4      -.-  1.4  -.-   CICEKLI-EDREMIT (VAN)                             İlksel
2019.06.15 19:14:55  36.6745   28.0450       78.6      -.-  2.0  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2019.06.15 17:36:44  37.7170   37.4462        5.5      -.-  2.1  -.-   BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2019.06.15 15:13:18  37.0265   27.6015        7.3      -.-  2.1  -.-   PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)                       İlksel
2019.06.15 14:46:35  35.3838   27.7077       15.8      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.15 14:07:37  37.8445   32.5322       13.0      -.-  1.5  -.-   KARATAY (KONYA)                                   İlksel
2019.06.15 13:32:37  35.4615   27.6615       16.3      -.-  3.6  3.7   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.15 12:57:23  39.1897   28.2050        7.9      -.-  3.0  2.9   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2019.06.15 12:48:36  40.6087   26.4985        5.4      -.-  1.0  1.4   MECIDIYE-KESAN (EDIRNE)                           İlksel
2019.06.15 09:14:32  38.9245   27.9647        7.2      -.-  1.8  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2019.06.15 07:23:30  38.6958   43.3155        5.0      -.-  3.1  3.2   YUMRUTEPE-(VAN)                                   İlksel
2019.06.15 05:19:06  39.7473   26.5000       10.3      -.-  1.2  -.-   TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    İlksel
2019.06.15 04:49:02  38.2035   27.0162        5.0      -.-  1.7  -.-   KUYUCAK-MENDERES (IZMIR)                          İlksel
2019.06.15 04:47:06  37.3863   27.0128       18.6      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.06.15 04:45:42  38.9230   26.9693        7.6      -.-  1.2  -.-   CANDARLI-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2019.06.15 04:43:24  35.2977   27.2537        4.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.06.15 04:31:21  39.1383   29.0647        7.2      -.-  1.6  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.06.15 04:26:13  37.5703   43.9382       14.6      -.-  2.1  -.-   KIRIKDAG-(HAKKARI)                                İlksel
2019.06.15 04:18:59  39.1050   27.2668        9.6      -.-  1.5  -.-   DUNDARLI-KINIK (IZMIR)                            İlksel
2019.06.15 02:42:14  37.4232   26.9788        6.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.06.15 01:28:17  38.9347   43.5743       15.2      -.-  1.5  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel
2019.06.15 00:06:47  36.2028   31.3598        8.7      -.-  2.2  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2019.06.15 00:04:36  39.1617   27.5902        7.3      -.-  2.3  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.06.14 21:44:44  38.0745   28.9617        4.2      -.-  1.6  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       İlksel
2019.06.14 18:39:00  39.3192   25.3947        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.06.14 18:32:10  35.9087   31.1442        9.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
denizli korkutan deprem
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